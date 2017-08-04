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В мире

03 августа 2017, 13:10
Сенат США утвердил нового директора ФБР

Сенат США утвердил нового директора ФБР

За кандидатуру бывшего замглавы Минюста США проголосовали 92 законотворца, пятеро выступили против

Сенат США утвердил назначение нового директора Федерального бюро расследований. Кристофер Рэй сменит на этом посту Джеймса Коми, которого Дональд Трамп отстранил от должности в мае, сообщает ЕНВ.

Во вторник сенат доверил Рэю руководство ФБР подавляющим большинством голосов. За кандидатуру проголосовали 92 законотворца, пятеро выступили против.

В прошлом Кристофер Рэй занимал высокий пост в Министерстве юстиции, возглавляя управление по уголовным преступлениям в начале 2000-х годов при президенте Джордже Буше.

В мае Трамп неожиданно отправил в отставку Джеймса Коми в то время, когда ФБР занималось расследованием предполагаемых связей с Россией избирательного штаба Трампа.

В ходе слушаний по вопросу утверждения его кандидатуры Рэй пообещал сохранять независимость и не колебаться в зависимости от политики или под давлением со стороны президента.

Метки: США, ФБР

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