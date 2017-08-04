Сенат США утвердил нового директора ФБР

Сенат США утвердил назначение нового директора Федерального бюро расследований. Кристофер Рэй сменит на этом посту Джеймса Коми, которого Дональд Трамп отстранил от должности в мае, сообщает ЕНВ.

Во вторник сенат доверил Рэю руководство ФБР подавляющим большинством голосов. За кандидатуру проголосовали 92 законотворца, пятеро выступили против.

В прошлом Кристофер Рэй занимал высокий пост в Министерстве юстиции, возглавляя управление по уголовным преступлениям в начале 2000-х годов при президенте Джордже Буше.

В мае Трамп неожиданно отправил в отставку Джеймса Коми в то время, когда ФБР занималось расследованием предполагаемых связей с Россией избирательного штаба Трампа.

В ходе слушаний по вопросу утверждения его кандидатуры Рэй пообещал сохранять независимость и не колебаться в зависимости от политики или под давлением со стороны президента.