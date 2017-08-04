Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

03 августа 2017, 12:40
С начала лета на дорогах Приморья произошло 58 ДТП с участием мототранспорта

С начала лета на дорогах Приморья произошло 58 ДТП с участием мототранспорта

Ежедневно к административной ответственности привлекаются порядка 10 водителей мотоциклов и 12 водителей мопедов

С начала лета 2017 года на дорогах Приморья произошло 58 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых 11 человек погибли, 65 - получили травмы различной степени тяжести, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Так, 26 июля в Артеме на автодороге подъезд к городу Артему от автодороги Владивосток – Находка водитель мотоцикла Хонда КБ750К при движении в сторону Находки совершил столкновение с попутно движущимся мотоциклом Кавасаки ZZR1100. В результате ДТП оба мотоциклиста – молодые люди в возрасте 25 лет погибли на месте происшествия.

29 июля в поселке Новом Надеждинского района произошла автоавария, в результате которой погиб мотоциклист. Водитель микрогрузовика Тойота Хайс при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Ямаха, который двигался прямо, и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла – 37-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Установлено, что водитель мотоцикла был лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Госавтоинспекция проводит мероприятия по контролю над дорожной обстановкой и обеспечением безопасности движения автотранспорта. Ежедневно к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения привлекаются порядка 10 водителей мотоциклов и 12 водителей мопедов.

Дополнительной мерой по снижению аварийности с участием водителей мототранспорта станет проведение профилактического рейдового мероприятия, цель которого - не наказать максимальное число мотоциклистов, а предотвратить в дальнейшем совершение автоаварий.

Метки: ДТП, мотоциклист, ПДД

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

ДВТУ: В первом полугодии 2017 года возбуждено 18 уголовных дел коррупционного характераДВТУ: В первом полугодии 2017 года возбуждено 18 уголовных дел коррупционного характера
вчера, 23:10
Уголовные дела возбудили в отношении должностных лиц таможенных органов и взяткодателей
Юный скрипач-вундеркинд из Швеции и незрячий пианист из Японии впервые выступят во ВладивостокеЮный скрипач-вундеркинд из Швеции и незрячий пианист из Японии впервые выступят во Владивостоке
вчера, 14:00
Это станет кульминацией симфонической программы II Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский"
Во Владивостоке пройдет цикл кинопоказов посвященных истории средового дизайна и архитектуры ХХ векаВо Владивостоке пройдет цикл кинопоказов посвященных истории средового дизайна и архитектуры ХХ века
вчера, 12:10
Программа пройдет в рамках выставки "Советский дизайн" в ЦСИ "Заря"

Последние новости

В Приморье задержан Илья Терехов по делу о махинациях с имуществом Приморского театра оперы и балетаВ Приморье задержан Илья Терехов по делу о махинациях с имуществом Приморского театра оперы и балета
вчера, 23:40
В конце 2015 года департамент земельных и имущественных отношений незаконно передал имущество театра в управление департаменту культуры
Премьер-министр Синдзо Абэ произвел перестановки в своем правительствеПремьер-министр Синдзо Абэ произвел перестановки в своем правительстве
вчера, 23:20
Состоялась инаугурация нового состава кабинета министров Японии
Сенат США утвердил нового директора ФБРСенат США утвердил нового директора ФБР
вчера, 13:10
За кандидатуру бывшего замглавы Минюста США проголосовали 92 законотворца, пятеро выступили против

От первого лица

Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях
31.07.2017 13:10
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях
26.07.2017 16:10
Сергей Митрофанов: Бизнес – как игра в футбол под проливным дождем
21.07.2017 13:20
Андрей Ищенко: За каждым недостроенным объектом стоят мошеннические действия застройщиков

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+