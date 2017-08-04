С начала лета на дорогах Приморья произошло 58 ДТП с участием мототранспорта

С начала лета 2017 года на дорогах Приморья произошло 58 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых 11 человек погибли, 65 - получили травмы различной степени тяжести, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Так, 26 июля в Артеме на автодороге подъезд к городу Артему от автодороги Владивосток – Находка водитель мотоцикла Хонда КБ750К при движении в сторону Находки совершил столкновение с попутно движущимся мотоциклом Кавасаки ZZR1100. В результате ДТП оба мотоциклиста – молодые люди в возрасте 25 лет погибли на месте происшествия.

29 июля в поселке Новом Надеждинского района произошла автоавария, в результате которой погиб мотоциклист. Водитель микрогрузовика Тойота Хайс при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Ямаха, который двигался прямо, и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла – 37-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Установлено, что водитель мотоцикла был лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Госавтоинспекция проводит мероприятия по контролю над дорожной обстановкой и обеспечением безопасности движения автотранспорта. Ежедневно к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения привлекаются порядка 10 водителей мотоциклов и 12 водителей мопедов.

Дополнительной мерой по снижению аварийности с участием водителей мототранспорта станет проведение профилактического рейдового мероприятия, цель которого - не наказать максимальное число мотоциклистов, а предотвратить в дальнейшем совершение автоаварий.