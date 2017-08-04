Во Владивостоке пройдет цикл кинопоказов посвященных истории средового дизайна и архитектуры ХХ века

В рамках выставки "Советский дизайн 1950-1980" каждые выходные с 5 августа по 3 сентября в ЦСИ "Заря" будет проходить специальная программа кинопоказов "Из жизни изобретённого мира". Она посвящена истории средового дизайна и архитектуры ХХ века. Вход свободный, сообщает ЕНВ.

Многоквартирный жилой дом или общественное пространство, о котором говорят, используя только восторженные интонации, легендарные предметы интерьера, ассоциирующиеся с духом определённой эпохи, и графические образы — универсальные эмблемы прошлого, ставшие инструментом коммуникации между представителями разных культур. По утверждению современных геологов, с середины прошлого века мы вступили в новую эпоху антропоцена, когда человеческая активность начала играть значительную роль в экосистеме планеты.

В результате интенсификации процессов, связанных с промышленной революцией, окончательно оформился концепт специфической среды обитания человека на стыке между техносферой и биосферой. Это уникальное пространство — ассамбляж самых различных измерений, от физических и химических до социальных и эстетических, своего рода масштабный архив, изучая который, будущие поколения составят представления о мире, в котором мы живём.

Современная архитектура и дизайн — особый компонент этого архива, отражающий не столько эстетические, сколько политические и социальные изменения новейшей истории. Экономические модели и политические режимы, технологические достижения и новаторские идеи в области управления наряду с трансформационными процессами в области создания материальных и нематериальных благ — вместе эти факторы влияют на непосредственное конструирование среды обитания человека на уровне её креативного производства.

Именно самым выдающимся архитектурным концепциям и фигурам, революционным открытиям в области средового и промышленного дизайна будут посвящены фильмы, собранные в программе "Из жизни изобретённого мира".

Расписание:

5 августа, 17:00

Изображение и текст (реж. Даг Прэй, 2009 г. 89 мин.)

Герои фильма — известные художники и дизайнеры, создающие рекламные кампании, привлекающие внимание самой разной аудитории. Они — совершенный механизм, движущий машину потребления — ежегодно не только превращают те или иные товары в культовые вещи, о которых мечтают миллионы людей, но и влияют на пёстрый ландшафт поп-культуры.

6 августа, 17:00

Гельветика (реж. Гари Хастуит, 2007г. 80 мин.)

В 2007 году исполнилось пятьдесят лет с даты получения патента на один из самых известных и популярных в мире шрифтов — Helvetica. Как этот продукт повлиял на развитие графического дизайна и визуальной культуры в целом, рассказывает фильм известного режиссёра из США Гари Хастуита.

12 августа, 17:00

Овеществление (реж. Гари Хастуит, 2009 г. 75 мин.)

Оформленное как просветительский документальный фильм "Овеществление" — попытка исследовать природу вещей, которыми мы пользуемся каждый день, проследив этапы их производства. От идеи до прототипа и запуска в массовое производство лента фиксирует деятельность современных дизайнеров — соавторов современной жизни.

13 августа, 17:00

Урбанизированный (реж. Гари Хастуит, 2011 г. 85 мин.)

Заключительная часть трилогии Гари Хастуита, посвящённая креативным и производственным процессам, которые формируют среду обитания человека. Начав исследование с рассказа о популярном шрифте Helvetica и современном состоянии промышленного дизайна, режиссёр обращается к освещению актуальных градостроительных проектов как закономерной реакции на галопирующие темпы урбанизации в современном мире.

19 августа, 17:00

Большие ожидания (реж. Йеспер Вахтмайстер, 2007 г. 52 мин.)

Документальное эссе, рассматривающее развитие архитектуры в прошлом столетии как практику, с помощью которой предполагалось кардинально изменить жизнь человечества.

20 августа, 17:00

Антонио Гауди (реж. Хироси Тэсигахара, 1985 г. 72 мин.)

Документальная лента об одном из самых оригинальных архитекторов ХХ века — прославленном каталонце Антонио Гауди, создавшем уникальный и неповторимый стиль.

26 августа, 17:00

Мой архитектор (реж. Натаниэль Кан, 2003 г. 116 мин.)

Кинобиография одного из самых выдающихся архитекторов ХХ века Луиса Кана, снятая его сыном. Подлинный визионер, создатель многочисленных архитектурных сооружений, которые уже при его жизни были признаны шедеврами — Луис Кан воплощал собой образ художника, который посвятил всю жизнь осуществлению своих революционных идей, максимально дистанцируясь от обыденной реальности.

27 августа, 17:00

Имз: Архитектор и художник (реж. Джейсон Кон, Билл Джерси, 2011 г. 85 мин.)

История многолетнего творческого союза Чарльза и Рэй Имз — выдающихся архитектора и дизайнера, авторов известных проектов в области индустриального дизайна. Посредством архивных материалов, интервью с коллегами и друзьями этого известного тандема режиссёры представляют пёструю панораму профессиональной деятельности фигур, оставивших заметный след в американской культуре прошлого столетия.

2 сентября, 17:00

Берлин Вавилон (реж. Хубертус Зигерт, 2001 г. 88 мин.)

Документальная лента "Берлин Вавилон" — портрет немецкой столицы на рубеже двух столетий. После воссоединения Германии в Берлине было осуществлено несколько проектов, которые должны были на градостроительном уровне воссоединить некогда разделенный город. Основа фильма — серия интервью со знаменитыми архитекторами Колхасом, Хельмутом Янгом и Хансом Кольхоффом, которые делятся впечатлениями о том, как менялся город после падения Берлинской стены.

3 сентября, 17:00

Техническая эстетика: Дизайн на Урале

Ленту снимают выпускники Уральского архитектурно-художественного университета Илья Полянских, Антон Балакин и режиссёр-документалист из видеокомпании Clip Лев Маврин. По их словам, "в фильме раскрывается история развития дизайна в нашей стране, индустриальный контекст Урала, зарождение Уральской школы дизайна и ее роль в развитии промышленности и культуры".