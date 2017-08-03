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02 августа 2017, 22:20
Рост экспорта Южной Кореи в июле достиг 19,5%

Рост экспорта Южной Кореи в июле достиг 19,5%

В министерстве торговли страны зафиксировали рост экспорта по всем ключевым географическим направлениям

Экспорт Южной Кореи продолжает расти в течение девяти месяцев подряд. В прошлом месяце он поднялся на 19,5%. Об этом заявило министерство торговли страны во вторник, сообщает ЕНВ.

По данным министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, поставки в другие страны из республики составили в июле 48,85 млрд. долларов США. В июле прошлого года экспорт Южной Кореи составил 40,88 млрд. долларов.

С ноября 2016 года экспорт страны стабилизировался, чему способствовал рост цен на нефть и восстановление мировой торговли. В течение семи месяцев подряд страна выходила на двузначный процент роста экспорта.

Объемы торговли показали, что за прошедший месяц увеличился также и импорт – на 14,5% до 38,2 миллиарда долларов США. Торговое сальдо за прошлый месяц составило 10,6 млрд. долл. США в сторону экспорт. Специалисты министерства торговли посчитали, что 66 месяцев подряд (5,5 лет), экспорт страны превышает импорт.

Министерство торговли заявило, что растущий глобальный спрос на основные экспортные товары Южной Кореи, в том числе полупроводники, способствуют увеличению экспорта страны. Экспорт компьютерных чипов в июле вырос на 57,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,89 млрд. долл. США, что является вторым по величине ежемесячным объемом продаж в связи с устойчивым ростом цен и ростом спроса на информационные технологии.

Продажи судов выросли на 208,2 процента с прошлого месяца. Экспорт южнокорейских судов растет уже пять месяцев подряд. Экспорт LED-экранов в прошлом месяце вырос на 6,3% по сравнению с продажами по сравнению с объемами продаж плоских телевизоров в июле прошлого года.

Тем не менее, экспорт беспроводных устройств упал на 27,4% в основном за счет расширения зарубежного производства южнокорейскими компаниями. По той же причине уменьшились поставки автозапчастей на 13,3% и бытовой техники – на 29,5% по сравнению с июлем 2016 года.

Экспорт Южной Кореи в крупнейший экспортный рынок КНР в прошлом месяце вырос на 6,6% по сравнению с июлем предыдущего года благодаря устойчивому спросу на чипы и нефтехимическую продукцию, который наблюдается девять кварталов подряд (более двух лет). Во Вьетнаме рост южнокорейского экспорта составил 29,9%, экспорт в СРВ из Республики Корея растет уже 18-й месяц подряд (на протяжении полутора лет).

Рост экспорта в Японию в течение девятого месяца подряд также остается на положительной траектории. В июле рост составил 5,1%, что связано с ростом поставок машин и изделий из стали, а импорт Европейского союза из Южной Кореи в прошлом месяце увеличился на 10,2 процента по сравнению с июлем прошлого года.

Экспорт в США из Республики Корея в июле вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем, это происходит на фоне падения экспортных показателей в мае (на 2,6%) и июне (на 1,1%).

Министерство торговли ожидает, что тенденция экспорта будет продолжаться некоторое время на фоне восстановления мировой экономики и повышения цен в ключевых экспортных статьях страны. Исключая поставки судов и чипов, в четвертой по величине экономике Азии констатируют, что экспорт республики в июле достиг общего роста около 2 процентов.

"Общий экспорт остался в плюсе, хотя темпы роста были низкими, - сказал глава пресс-службы торгового министерства Дзин Куи Пак, - Мы находимся на устойчивом подъеме".

При этом, официальный представитель министерства отметил, что правительство не ослабит "бдительность", поскольку сохраняются возможности падения экономики Республики Корея, в том числе, из-за замедления роста цен на нефть, ужесточения денежно-кредитной политики США и укрепления торгового протекционизма. Между тем, ранее прогнозируемая мировая маркетинговая компания Moody's прогнозирует, что темпы роста экспорта Южной Кореи, скорее всего, замедлятся, начиная с третьего квартала 2017 года.

Метки: экспорт, Южная Корея

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