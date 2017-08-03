Илья Лагутенко намерен получить "дальневосточный гектар"

Лидер группы "Мумий Тролль" с двадцатилетним стажем и главный куратор рок-фестиваля V-ROX, которому в этом году исполнилось пять лет, Илья Лагутенко уверен, что в ближайшие дни у горожан Владивостока и гостей краевого центра будет возможность погрузиться в насыщенную культурную программу, сообщает ЕНВ.

Причем каждый приморец и гость региона сможет выбрать мероприятие на свой вкус: будь то выступление группы "Мумий Тролль" в "Фетисов Арене", шоу рок-исполнителей из экзотических стран или типа тусовка типа местных музыкантов.

"Я очень рад, что во Владивостоке наконец то появился свой альтернативный музыкальный фестиваль. У зрителей тем самым расширился выбор возможностей погрузиться в культуру хотя бы в эти выходные: хотите – смотрите концерт "Мумий Тролль", хотите – смотрите выступления групп из экзотических для нас стран, хотите – идите смотрите выступления местного андеграунда, хотите – сходите в театр оперы и балета посмотрите представления Мариинского театра из Петербурга под управлением Гергиева, хотите – рисуйте вместе с уличными художниками", – сказал Лагутенко.

В ходе пресс-конференции, посвященной завтрашнему концерту группы в "Фетисов Арене" и фестивалю "V-Rox" музыкант отметил, что в эти выходные во Владивостоке кроме фестиваля пройдет презентация модной коллекции российского дизайнера Гоши Рубчинского.

Напомним, что на главный рок-фестиваль свободного порта Владивосток приедут музыканты, диджеи, художники, продюсеры и общественные деятели из Китая, Индонезии, Тайваня, США, Сингапура, Индии, Японии, Израиля и других стран. За три фестивальных дня состоится несколько десятков выступлений на главной сцене и клубных площадках.

Отвечая на вопрос ЕНВ, Лагутенко отметил, что безусловным открытием последнего времени для него стал музыкант-экспериментатор Graham Candy из Новой Зеландия, который теперь выступает с "МТ" на концертах.

Говоря об организации фестиваля, Лагутенко, которого на встречу с журналистами сопровождали жена и дочери, отметил, что шоу требуется собственная площадка типа как у "Нашествия".

"Мы могли бы оформить и получить на себя, членов семей, на друзей – да даже 50 гектар земли где-нибудь у озера Ханка. Возможно, мы так и сделаем… Но вот кто и как вложится в инфраструктуру такой музыкальной площадки, в дороги и городок для размещения музыкантов и гостей, в оборудовании сценической площадки – вопрос большой и болезненный… Тем более, что за последние три года проблема санкций коснулась даже нашего фестиваля – уменьшились возможности привлечения иностранной помощи для организации нашего всеазиатского рок-фестиваля" - , сказал Илья Лагутенко.