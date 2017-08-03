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Общество

02 августа 2017, 18:50
China Southern Airlines запустила новый рейс Владивосток - Шэньян

China Southern Airlines запустила новый рейс Владивосток - Шэньян

Полеты будут выполняться еженедельно по понедельникам и пятницам

С августа 2017 года компания China Southern Airlines выполняет прямые пассажирские перевозки из Владивостока в Шеньян и обратно, сообщает ЕНВ.

Первый рейс по новому маршруту был осуществлен в понедельник, 1 августа, в 00:22 по местному времени. Планируется, что полеты будут выполняться еженедельно по понедельникам и пятницам.

ыполнение полетов по маршруту Владивосток - Шэньян запланировано еженедельно по понедельникам и пятницам. На маршруте задействовано воздушное судно А-320. Самолет рассчитан на  перевозку 150 пассажиров, имеет просторную компоновку салонов экономического и бизнес-класса. Время в пути составляет 2 часа", – говорится на сайте АО "Международный аэропорт Владивосток".

Шэньян - крупнейший город в северо-восточной части Китая, административный центр провинции Ляонин. Шэньян является важным транспортным и промышленным центром северо-восточного Китая и занимает значимое экономическое положение. Шэньян является крупным туристическим центром и обладает богатой историей, в городе  три памятника мировой архитектуры, которые охраняются ЮНЕСКО.

Билеты можно приобрести на официальном сайте China Southern Airlines, а также в офисах и представительствах авиакомпании.

"Отрадно, что такая крупная китайская авиакомпания как China Southern Airline продолжает реализацию своих полетов в Приморский край. Китай является для нас стратегическим партнером по развитию туристской отрасли, поэтому еще один регулярный авиарейс, связавший Приморье с крупным, многонаселенным городом Шеньян – это дополнительная возможность увеличить количество туристов, посещающих регион", – отметил глава департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.

Метки: Китай, МАВ, рейс

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