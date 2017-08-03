Экипажи корветов России и Китая боролись за живучесть корабля на конкурсе "Кубок моря-2017"

Экипажи корветов ВМФ России "Совершенный" и ВМС Китая "Хуангши" в рамках международного конкурса "Кубок моря-2017" боролись за живучесть корабля на учебно-тренировочном комплексе Тихоокеанского флота, сообщает ЕНВ.

Сегодня в рамках конкурса "Кубок моря-2017" военнослужащие двух стран приступили к первому этапу конкурса "Состязание по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке".

В рамках соревнования экипажи на время отработали задачи: по заделыванию пробоин в борту корабля, ориентированию в темноте, обнаружению и выносу пострадавших из опасной зоны.

Состязания по борьбе с поступлением воды проводились на береговом тренажёрном комплексе – учебно-тренировочный комплекс "Каспий". Он представляет собой помещения, которые имитируют различные внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам кораблей в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды отрабатывать навыки по борьбе за живучесть корабля.

По итогам первого дня соревнований лидирует экипаж корвета Тихоокеанского флота "Совершенный".

Международный конкурс по морской выучке "Кубок моря - 2017" состоит из трех этапов: первый — применение вооружения корабля по предназначению, второй — соревнование по борьбе за живучесть корабля и третий — соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.

Целью конкурса является: укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, повышение престижа военной службы, повышение уровня профессиональной выучки участников, развитие состязательности военнослужащих участвующих в конкурсах.