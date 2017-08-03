"Лидер Сталь Восток" запустит производство оцинкованной стали в Приморье

Компания "Лидер Сталь Восток", резидент свободного порта Владивосток, реализовала инвестиционный проект, организовав производство оцинкованной стали с полимерным покрытием в городе Уссурийск Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Статус резидента компания получила в сентябре 2016 года. В рамках проекта инвестор приобрел и установил современное оборудование. Объем капиталовложений в проект составит около 58 млн рублей, на предприятии создано 23 рабочих места.

Компания применяет передовые технологии в производстве и выпускает оцинкованную сталь в рулонах с полимерным покрытием разных цветов. Производственная мощность предприятия сегодня составляет 80 тысяч тонн в год.

В качестве сырья на производстве используется оцинкованная сталь, производимая на одном из предприятий в Шанхае, КНР. Основным регионом сбыта компании-инвестора является Дальний Восток.

"Преференции резидента СПВ позволили снизить себестоимость готовой продукции и выйти на региональный рынок. В планах компании открытие представительства в Москве и запуск линии по нанесению оцинкованного покрытия в Приморском крае, что позволит заместить импортируемый товар на внутреннем рынке России", рассказал генеральный директор компании "Лидер Сталь Восток" Чжоу Или.