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Экономика

02 августа 2017, 18:20
"Лидер Сталь Восток" запустит производство оцинкованной стали в Приморье

"Лидер Сталь Восток" запустит производство оцинкованной стали в Приморье

Основным регионом сбыта является Дальний Восток

Компания "Лидер Сталь Восток", резидент свободного порта Владивосток, реализовала инвестиционный проект, организовав производство оцинкованной стали с полимерным покрытием в городе Уссурийск Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Статус резидента компания получила в сентябре 2016 года. В рамках проекта инвестор приобрел и установил современное оборудование. Объем капиталовложений в проект составит около 58 млн рублей, на предприятии создано 23 рабочих места.

Компания применяет передовые технологии в производстве и выпускает оцинкованную сталь в рулонах с полимерным покрытием разных цветов. Производственная мощность предприятия сегодня составляет 80 тысяч тонн в год.

В качестве сырья на производстве используется оцинкованная сталь, производимая на одном из предприятий в Шанхае, КНР. Основным регионом сбыта компании-инвестора является Дальний Восток.

"Преференции резидента СПВ позволили снизить себестоимость готовой продукции и выйти на региональный рынок. В планах компании открытие представительства в Москве и запуск линии по нанесению оцинкованного покрытия в Приморском крае, что позволит заместить импортируемый товар на внутреннем рынке России", рассказал генеральный директор компании "Лидер Сталь Восток" Чжоу Или.

Метки: инвестиции, Свободный порт Владивосток, сталь

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