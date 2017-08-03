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Общество

02 августа 2017, 18:10
Во Владивостоке пройдет киберспортивный турнир по World of Tanks

Во Владивостоке пройдет киберспортивный турнир по World of Tanks

1000 человек уже подтвердили свое желание принять участие в турнире

6 августа Владивосток примет федеральную серию турниров "Время танков. Битва взводов". Организаторы ожидают, что мероприятие посетит более 2 000 человек, сообщает ЕНВ.

"Время танков. Битва взводов" включает в себя шесть турниров среди игроков, которые пройдут в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске, Краснодаре, Ростове-на-Дону и суперфинал в Екатеринбурге. Первый этап прошел в Хабаровске и собрал более 1800 человек. Второй этап пройдёт во Владивостоке уже 6 августа в КСК "Фетисов Арена".

По официальным данным только Приморском крае зарегистрировано более 150 000 игроков в World of Tanks. Мировая аудитория игры превышает 110 млн человек.

Турнир проходит в двух форматах: командные соревнования в формате "3 на 3" и личный зачёт. Для организации игровой зоны личного зачетабудет доставлено 60 современных компьютеров. Любой желающий может принять участие в виртуальных сражениях совершенно бесплатно. Лучшим танкистам будут вручены ценные подарки.

Для всех гостей мероприятия будут работать бесплатные фотозоны, салоны красоты, а также организованы различные мастер-классы.Среди посетителей мероприятия, будут разыграны сувениры и подарки. Специальные развлечения будут организованы для детей.

На турнир "Время танков. Битва взводов" специально прилетит команда разработчиков Wargaming из Минска, чтобы лично пообщаться с многочисленными поклонниками игры и ответить на все интересующие их вопросы.

Чтобы попасть на мероприятие, нужно получить бесплатный пригласительный на сайте.

Напомним, что в первые киберспортивный турнир по World of Tanks прошел во Владивостоке в октябре 2013 года. Мероприятие посетило более 1 000 участников. В личном зачете сыграло более 400 человек.

Метки: World of Tanks, киберспорт, туринир

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