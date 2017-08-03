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В мире

02 августа 2017, 14:50
В Пакистане выбран новый премьер-министр

В Пакистане выбран новый премьер-министр

Шахид Хакан Аббаси - многолетний соратник бывшего премьера Наваза Шарифа

Парламентарии Пакистана выбрали преемника бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, который был дисквалифицирован Верховным судом страны. Шариф ушел со своего поста на прошлой неделе после скандала, связанного с уклонением от уплаты налогов, сообщает ЕНВ.

Бывший министр нефти и природных ресурсов Пакистана Шахид Хаган Аббаси во вторник стал новым премьер-министром по результатам голосования в парламенте. Аббаси был избран большинством голосов членов Национальной ассамблеи страны - за него проголосовали 221 парламентария из 342.

Правящая партия Шарифа назвала его давнего преданного помощника временным преемником и выдвинула кандидатуру его младшего брата Шахбаза в качестве нового постоянного премьер-министра.

Аббаси в ходе своего выступления заявил, что версия о том, что он избран только для того, чтобы обеспечить пост другому чиновнику, несостоятельна.

"Люди говорят: "Он здесь только на 45 дней". Я могу проработать здесь 45 дней или 45 часов, но я не собираюсь просто греть кресло. Я собираюсь работать, и сделать несколько важных вещей, если правительство меня поддержит", - цитирует слова Аббаси BBC.

Шахбаз Шариф должен сначала одержать победу на дополнительных выборах в парламенте, чтобы получить право стать премьер-министром. Голосование пройдет в следующем месяце в городе Пенджаб, бывшем избирательном округе Шарифа.

Напомним, 28 июля верховный суд Пакистана объявил об отстранении от власти Наваза Шарифа из-за обвинений в коррупционных преступлениях в адрес членов его семьи. Имена родственников Шарифа появились в так называемом "Панамском досье" в 2015 году: в СМИ появилась информация о связах детей премьера с офшорными компаниями.

Вердикт был вынесен единогласно пятью судьями. Один из судей в ходе заседания заявил, что Шариф больше не имеет права становиться членом парламента Пакистана.

"Панамские документы" были опубликованы два года назад Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Досье представляет собой несколько миллионов документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием оффшорных счетов, принадлежавших мировым знаменитостям и политикам.

В документах было упомянуто множество имен - от чиновников ФИФА и актрисы Эммы Уотсон до премьер-министров Исландии и Британии. Там также упоминалось имя известного виолончелиста - Сергея Ролдугина.

Метки: министр, Пакистан

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