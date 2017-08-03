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Общество

02 августа 2017, 14:20
В Приморье завершен первый этап операции "Мак"

В Приморье завершен первый этап операции "Мак"

Было выявлено 65 незаконно выращенных посевов и 87 очагов дикорастущей конопли

В Приморском крае завершен первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Мак-2017". Для координации взаимодействия и непосредственного контроля за проведением операции на базе Управления МВД России по Приморскому сформирован краевой оперативный штаб, в который вошли представители подразделений полиции, Росгвардии, Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте, УФСБ России по Приморскому краю, Погрануправления ФСБ, Дальневосточной оперативной таможни, Тихоокеанского флота, 5 армии Восточного военного округа Министерства обороны, сообщает ЕНВ.

В антинаркотических рейдах принимают участие добровольные помощники из числа представителей казачества и народных дружинников.

В ходе  первого этапа основные усилия правоохранительных органов были направлены на выявление очагов произрастания дикорастущей и культивируемой маньчжурской конопли с последующим их уничтожением, а также выявление и пресечение деятельности преступных групп, занимающихся незаконным посевом, выращиванием и переработкой наркосодержащих растений, выявление мест хранения и переработки наркотических средств каннабисной группы, перекрытие каналов поступления наркотиков.

За время проведения первого этапа операции сотрудниками полиции выявлено и ликвидировано 65 незаконно выращенных посевов наркосодержащих растений – конопли и опийного мака. Кроме этого, приморские полицейские выявили и уничтожили 87 очагов дикорастущей конопли на общей площади 82 гектара.

В ходе проведения мероприятий по обнаружению очагов и посевов наркосодержащих растений для мобильного решения оперативно-тактических задач сотрудники правоохранительных органов применяют современные технические устройства, в том числе, беспилотные летательные аппараты.  Всего правоохранительными органами выявлено более 150 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. В отношении граждан, совершивших наркопреступления, возбуждены 42 уголовных дела. К административной ответственности сотрудниками полиции привлечены 86 жителей Приморья, причастных к незаконному наркообороту.

В настоящее время стартовал второй этап операции, который продлится до 30 сентября.

Метки: конопля, мак, УМВД

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