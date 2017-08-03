В Приморье появятся два новых аэровокзала

Заключены контракты на строительство двух аэровокзалов и посадочной площадки в Приморье. Уже осенью жители и гости края смогут воспользоваться новым авиарейсом Владивосток–Дальнереченск–Восток, сообщает ЕНВ со ссылкой на администрацию края.

Ровно 85 лет назад в Приморском крае зародилась малая авиация – летом 1932 года на аэродром, расположенный на Второй Речке приземлился самолет, доставивший трех пассажиров из Хабаровска. Эту памятную дату Приморье отметит еще одним знаковым событием – в самое ближайшее время начнется строительство новой посадочной площадки на севере края.

Работа по расширению географии полетов малой авиации и аэродромной сети продолжается, в том числе благодаря совершенствованию аэродромной инфраструктуры: приводятся в порядок взлетно-посадочные полосы, места стоянок воздушных судов, пассажирские модули. Так, за последнее время был капитально отремонтирован аэропорт в Кавалерово, построены новые посадочные площадки в Дальнегорске и Преображении.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья, накануне были заключены договоры на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в поселке Восток Красноармейского района и строительство двух служебно-пассажирских зданий в поселке Восток и поселке Светлая Тернейского района.

"Данная работа будет проведена в рамках реализации региональной госпрограммы по развитию транспортного комплекса из средств краевого бюджета. Сдать объекты планируется уже в октябре. В следующем году по поручению главы края начнем строительство посадочных площадок в селах Лазо и Серафимовка и нового аэровокзала в Тернее", – отметили в департаменте.

По словам директора КГУАП "Пластун-Авиа" Виталия Юшина, в поселке Восток будет восстановлена посадочная площадка, существовавшая еще в советские годы.

"Взлетно-посадочная полоса будет реконструирована в полном соответствии с требованиями к эксплуатации краевых самолетов DHC-6 Twin Otter 400", – уточнил Виталий Юшин.

Сразу в двух поселках края в этом году начнется строительство новых зданий аэровокзалов.

"В поселках Светлая и Восток мы построим служебно-пассажирские здания по типу того, что поставили в прошлом году в Преображении. Новым проектом предусмотрена пристройка со вторым этажом для диспетчера-информатора, а также увеличение площади стерильной зоны для досмотренных пассажиров. По нашей задумке, аэропорт в Светлой должен стать транзитным пунктом между Тернеем и самыми северными территориями края: Самаргой, Единкой, Агзу и другими", – подчеркнул руководитель краевого авиапредприятия.

В этом же году "Пластун-Авиа" завершит проектирование четырех пунктов приема-выдачи авиаГСМ: в Дальнегорске, поселках Восток, Пластун, Светлая, строительство начнется в следующем.

"За счет собственных средств в этом году планируем отремонтировать пункт приема-выдачи ГСМ в Кавалерово и построить ангар для вертолета санитарной авиации, который там базируетс", – добавил Виталий Юшин.

Напомним, в настоящее время в Приморье действуют 13 авианаправлений. Так, на самолетах DHC-6 можно отправиться из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея – в Амгу, Светлую, Единку, а также из Кавалерово в Хабаровск. Самолетом АН-2 приморцы могут воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск–Олон–Охотничий–Единка–Самарга и обратно. Вертолет Ми-8 летает по направлениям: Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Агзу и Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Единка–Самарга и обратно.