Десантники отмечают День ВДВ во Владивостоке

Сегодня во Владивостоке в рамках празднования Дня Воздушно-десантных войск состоялись автопробег и памятный митинг, сообщает ЕНВ.

Главный организатор Дня ВДВ в приморской столице - общественная организация ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения "Союз десантников".

Автопробег стартовал с острова Русский по маршруту Русский – Академгородок – парк Победы. После этого у памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах в Парке Победы у "Иллюзиона" в 11 часов начался памятный митинг и церемония возложения венков и цветов к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.

Завершился митинг награждением памятными медалями. Большинство участников митинга, несмотря на пасмурную погоду, продолжили участие в мероприятиях "войск дяди Васи" на Набережной Владивостока у фонтана.