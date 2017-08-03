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Фоторепортажи

02 августа 2017, 13:40
Десантники отмечают День ВДВ во Владивостоке
Десантники отмечают День ВДВ во Владивостоке
Десантники отмечают День ВДВ во Владивостоке
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Десантники отмечают День ВДВ во Владивостоке

Около памятника Приморцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах состоялся торжественный митинг

Сегодня во Владивостоке в рамках празднования Дня Воздушно-десантных войск состоялись автопробег и памятный митинг, сообщает ЕНВ.

Главный организатор Дня ВДВ в приморской столице - общественная организация ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения "Союз десантников".

Автопробег стартовал с острова Русский по маршруту Русский – Академгородок – парк Победы. После этого у памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах в Парке Победы у "Иллюзиона" в 11 часов начался памятный митинг и церемония возложения венков и цветов к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.

Завершился митинг награждением памятными медалями. Большинство участников митинга, несмотря на пасмурную погоду, продолжили участие в мероприятиях "войск дяди Васи" на Набережной Владивостока у фонтана. 

Метки: День ВДВ

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