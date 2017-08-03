В Китае обостряется конкуренция между Alipay, WeChat Pay и Apple Pay

На днях китайская платежная система WeChat Pay заявила об инвестировании значительной суммы денежных средств в свое продвижение среди пользователей. Акция проводится в период с 1 по 31 августа. Скидки будут предоставлены для пользователей в форме электронных купонов, "красных конвертов" и других способов поощрения, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Жэньминь жибао".

Как отметил главный директор по платежным операциям WeChat Бай Чжэньцзе, по сравнению с предыдущими акциями, "день без наличных" в этом году пройдет в более интересном формате. Получив средства поощрения, пользователи смогут накапливать их и делиться ими с друзьями в Вичате. Кроме того, скидки в этот раз будут крупнее. WeChat готова вложить крупные суммы средств, объединить все магазины, поддерживающие WeChat Pay, и устроить для своих пользователей настоящий праздник скидок.

Ant Financial Services Group (финансовая "дочка" Alibaba), в свою очередь, также сообщила об увеличении средств поощрения для пользователей Alipay в течение недели с 1 августа. Самый большой денежный приз может составить 4888 юаней (примерно 727 долларов США). В "неделе без наличных" примут участие свыше 10 млн оффлайн магазинов. Любой пользователь Alipay имеет возможность получить денежное поощрение, если он сделает покупку свыше двух юаней в магазине, поддерживающем систему Alipay.

С 18 по 24 июля в магазинах, принимающих к оплате карту Union Pay, пользователям Apple Pay предоставили скидку до 50%. По информации с официального сайта Apple, в акции приняли участие 44 бренда. Среди них 28 оффлайн магазинов и такие крупные сети компаний, как Starbucks, Carrefour, 7 Eleven, Burger King, Häagen-Dazs, Pizza Hut, сеть магазинов Lawson и так далее. В акции приняли участие также 16 онлайн магазинов.