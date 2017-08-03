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02 августа 2017, 12:30
V-ROX раскрашивает Владивосток чудесными музыкальными красками

V-ROX раскрашивает Владивосток чудесными музыкальными красками

Вход на фестиваль бесплатный для всех зрителей.

Пятый, юбилейный фестиваль V-ROX будет открыт во Владивостоке уже через два дня, 4 августа, сообщает ЕНВ.

Основные события ставшего популярным на всем континенте громкоформатного музыкального шоу ежесуточно в течение трех дней, с утра до глубокой темноты традиционно состоятся на Набережной Спортивной гавани, где заканчивается оформление главной сцены рокфеста.

На масштабном приморском музфестивале соберутся музыканты, диджеи, художники, продюсеры и общественные деятели из стран-соседей, но не только. Во Владивостоке в первой декаде августа 2017 года будут выступать музыканты Китая, Индонезии, Тайваня, США, Сингапура, Индии, Японии, Израиля, а также других стран.

Напомним, что в этом году V-ROX отмечает свой малый юбилей — он проходит при любой погоде уже пятый год. В этом году фестиваль пройдет под девизом "На земле, в небесах и на море" 4-6 августа на Спортивной Набережной Владивостока и других городских музплощадках, где выступят более 300 музыкантов со всего мира. Гостей фестиваля ждут также кинопоказы, образовательная и спортивная программы, будет работать маркет и состоится музыкальный физкульт-забег.

В фестивале 2017 года примут участие: Filligar (США), Echo & Tito (Израиль), Graham Candy (Новая Зеландия), Хаски (Россия), LudiSTELO (Южная Корея), Uhnellys (Япония), Rec On (Монголия).

Фестиваль V-ROX (Vladivostok Rocks), Россия — главный фестиваль свободного порта Владивосток; это по большому гмбургскому счету одновременно и большой городской музыкальный творческий фестиваль, и международная конференция в области музыкальной индустрии. Проходит музфест традиционно в августе во Владивостоке с 2013 года, первое шоу столь масштабного формата состоялось на главной городской площади, затем организаторы перенесли действо на Набережную.

За прошедшие годы фестиваль V-ROX во Владивостоке посетили более 1500 музыкантов, профессионалов музыкальной индустрии, переводчиков, писателей и журналистов из центральной России, Монголии, Грузии, Японии, Южной Кореи, Китая, Великобритании, Германии, ЮАР, США, Сингапура и Гонконга. Фестиваль V-ROX активно сотрудничает с посольствами Франции, Нидерландов, Англии, Америки, ЮАР, социальными и благотворительными организациями.

Фестиваль V-ROX служит связующим социальным и культурным звеном для туристов и молодежи из России и других стран, приезжающих во Владивосток, а также для специалистов, которые задействованы в образовательных, культурных и научных проектах. Вход на фестиваль бесплатный для всех зрителей.

Кстати, в этом году гостями фестиваля стали около ста студентов и курсантов вузов города Новосибирска, которые в эти дни проходят морскую и навигационную практику на судах Тихого океана.

Организаторы фестиваля V-ROX напоминают зрителям и гостям шоу, что 2017 год является годом экологии. Своим видением экологических проблем с гостями фестиваля поделятся экологи Индонезии, представители дальневосточного национального парка "Земля леопарда" и экологического проекта "Остров мечты".

В течение уже пяти лет основатель и куратор фестиваля — Илья Лагутенко (группа "Мумий Тролль"). По его мнению, V-ROX — это уникальная возможность для молодых российских артистов и продюсеров во всех областях представить свои творения и проекты не только аудитории, но и ведущим международным профессионалам. И одновременно прекрасная возможность различным иностранным музыкантам, ученым и деятелям культуры представить в России свою страну, обменяться творческими идеями, завязать более тесные контакты с нашими музыкантами и артистами. Концепция фестиваля —гибрид открытых музыкальных выступлений, бизнес-конференции и творческой лаборатории.

Кстати, в эти дни Илья Лагутенко высказал надежду, что V-ROX в 2018 году пройдет при организации исключительно собственных, владивостокских сил.

Заявление Лагутенко появилось на официальной странице V-ROX в фэйсбуке:

"Я ждал этого 20 лет существования группы Мумий Тролль и все 5 лет, что мы проводим V-ROX: когда же, наконец, в городе появятся свои новые таланты, готовые поделиться своей энергией и творчеством с широкой аудиторией. Теперь я надеюсь что 6-й V-ROX пройдет при участии и организации исключительно собственных Владивостокских сил, ведь это и было моей главной задачей и мечтой – дать дорогу молодым и убедить их, что все возможно сделать самим. Каким будет название при этом – неважно.Главное, чтоб дело жило долго и интересно".

Кстати еще раз. 15 лет тому назад, в далеком 2002 году, Илья Лагутенко нашел время ответить на несколько вопросов нашего издании и автора статьи. Мы с удовольствием цитируем тот давнишний разговор ЕНВ с неувядающим почетным гражданином Владивостока.  

Всего второй концерт вживую в этом году Илья Лагутенко дал в своём родном городе Он сидит напротив меня в залитом солнцем летнем дворике популярной городской кофейни. В застиранной футболке, вьетнамках на грязную босу ногу, за столиком с лужей пролитого кофе с молоком, "Мумий Тролль" Илья Лагутенко совсем не похож на свой экранный и даже сценический образ поп-звезды российской эстрады. Он заспанно неловок и растрепан, однако рассеянно раскланивается, расшаркивается и перемигивается со всей журналистской тусовкой Владивостока: ба, знакомые все лица и люди. И поэтому с нами ему не к чему кривить душой.

Ой, как я неудачно чьи-то микрофон и магнитофон залил на столике... Да я сам уберу, если тряпочку дадут. Я знаю, как со стола убирать, если что. Все же и барменом поработал когда-то... Я приветствую вас от лица всего коллектива... А вот и Сдвиг подоспел, судя по загару - прямо с пляжа на Набережной.

Что в планах после Владивостока?

Несколько дней будем здесь предоставлены сами себе, настроениям, проблемам, встречам. Дальше запланировано еще несколько выступлений на различных фестивалях, например на "Нашествии" в Москве.

Говорят, что во время последнего визита во Владивосток ты обиделся на администрацию города и обещал здесь больше никогда не появляться?

Это неправда. Может быть, были проблемы взаимоотношений у тогдашней администрации нашего коллектива и администрации Владивостока, но, как видите, я - здесь, значит, личной обиды ни на мэра Владивостока, ни на губернатора Приморья у меня нет. Больше того, подаренную Юрием Михайловичем Копыловым казачью саблю все это время храню в потайном месте гастрольного багажа. Мне приходится контрабандой возить ее через границу, потому что саблю-то дали, а разрешения на владение ею и ее перевозку - нет.

Как воспринимается родной город издалека?

Хотелось бы позитивнее. К сожалению, то, что слышишь о Приморье в стране и за рубежом, малорадостно. А у большинства россиян имидж нашего края не очень позитивен. Хотя, как мне кажется, наша песня о Владивостоке кое-кого смогла переубедить.

Почему "МТ" и Лагутенко расстались с продюсером Бурлаковым, певицей Земфирой, бэк-вокалисткой Олесей Лященко?

На определенном этапе совместной деятельности администрация группы в лице Леонида Бурлакова и творческое ядро группы в лице меня зашли в своеобразный тупик взаимодействия. Думаю, продолжать совместную деятельность было не только неразумно, но даже вредно. Мы помогали Земфире в выпуске ее первых альбомов, наш барабанщик работал с нею над всеми ее дисками, мы часто встречаемся, когда "МТ" бывает в Москве. Мы не расстались, не поссорились, последний раз виделись на "Максидроме", мы дружим, но не более того. Я понимаю, что весь Владивосток переживает за Олесю, помогавшую нам в выпуске первых альбомов, и за ее будущее. Она сейчас, насколько я знаю, находится на стажировке в Японии, и дай бог, чтобы она так не переживала за себя. Что касается группы "МТ", нас сейчас на сцене четверо, зато поют все, что не может не радовать наших поклонников: вместо одного бэк-вокалиста в группе их теперь целых три.

Что ты слушаешь в свободное время?

Все музыкальные новинки, имеющие какое-то влияние на мировой музыкальный рынок. А с собой во Владивосток я привез много старого джаза.

Что удалось увидеть из модной музыки?

Давно хотелось посмотреть вживую выступление группы "Фишерз пуннар", о которой много пишет т.н. прогрессивная зарубежная пресса, называя их событием 21 века. Удалось. Посетил их концерт с 18-летней сестрой. Она не помнит музыки начала 80-х, однако наш общий вывод: их шоу сделано настолько глупо, что может даже кому-то понравиться.

Когда группа закончит работу над новым альбомом? Что это будет?

Правильнее будет, если нашу музыку будем оценивать не мы, а наши слушатели и поклонники. Альбом выйдет скоро - 1 сентября 2002 года, потерпите. Он потребовал огромных затрат - как моральных, так и материальных. Записывался альбом в пути: между Владивостоком, Латвией, Москвой и Англией. В июле в Москве состоится презентация нашего сингла с этого альбома "Это по любви", его уже довольно бойко крутят на радио, кроме того, мы сняли на песню клип. Сразу после презентации сингла мы улетим в Лондон, где 2-3 недели будем заканчивать диск. Потом - как я уже сказал - несколько фестивальных выступлений в России и СНГ. А 1 сентября большим концертом в Москве вместе с нашими гостями из Японии мы представим меломанам новый альбом.

Метки: V-ROX, фестиваль

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