V-ROX раскрашивает Владивосток чудесными музыкальными красками

Пятый, юбилейный фестиваль V-ROX будет открыт во Владивостоке уже через два дня, 4 августа, сообщает ЕНВ.

Основные события ставшего популярным на всем континенте громкоформатного музыкального шоу ежесуточно в течение трех дней, с утра до глубокой темноты традиционно состоятся на Набережной Спортивной гавани, где заканчивается оформление главной сцены рокфеста.

На масштабном приморском музфестивале соберутся музыканты, диджеи, художники, продюсеры и общественные деятели из стран-соседей, но не только. Во Владивостоке в первой декаде августа 2017 года будут выступать музыканты Китая, Индонезии, Тайваня, США, Сингапура, Индии, Японии, Израиля, а также других стран.

Напомним, что в этом году V-ROX отмечает свой малый юбилей — он проходит при любой погоде уже пятый год. В этом году фестиваль пройдет под девизом "На земле, в небесах и на море" 4-6 августа на Спортивной Набережной Владивостока и других городских музплощадках, где выступят более 300 музыкантов со всего мира. Гостей фестиваля ждут также кинопоказы, образовательная и спортивная программы, будет работать маркет и состоится музыкальный физкульт-забег.

В фестивале 2017 года примут участие: Filligar (США), Echo & Tito (Израиль), Graham Candy (Новая Зеландия), Хаски (Россия), LudiSTELO (Южная Корея), Uhnellys (Япония), Rec On (Монголия).

Фестиваль V-ROX (Vladivostok Rocks), Россия — главный фестиваль свободного порта Владивосток; это по большому гмбургскому счету одновременно и большой городской музыкальный творческий фестиваль, и международная конференция в области музыкальной индустрии. Проходит музфест традиционно в августе во Владивостоке с 2013 года, первое шоу столь масштабного формата состоялось на главной городской площади, затем организаторы перенесли действо на Набережную.

За прошедшие годы фестиваль V-ROX во Владивостоке посетили более 1500 музыкантов, профессионалов музыкальной индустрии, переводчиков, писателей и журналистов из центральной России, Монголии, Грузии, Японии, Южной Кореи, Китая, Великобритании, Германии, ЮАР, США, Сингапура и Гонконга. Фестиваль V-ROX активно сотрудничает с посольствами Франции, Нидерландов, Англии, Америки, ЮАР, социальными и благотворительными организациями.

Фестиваль V-ROX служит связующим социальным и культурным звеном для туристов и молодежи из России и других стран, приезжающих во Владивосток, а также для специалистов, которые задействованы в образовательных, культурных и научных проектах. Вход на фестиваль бесплатный для всех зрителей.

Кстати, в этом году гостями фестиваля стали около ста студентов и курсантов вузов города Новосибирска, которые в эти дни проходят морскую и навигационную практику на судах Тихого океана.

Организаторы фестиваля V-ROX напоминают зрителям и гостям шоу, что 2017 год является годом экологии. Своим видением экологических проблем с гостями фестиваля поделятся экологи Индонезии, представители дальневосточного национального парка "Земля леопарда" и экологического проекта "Остров мечты".

В течение уже пяти лет основатель и куратор фестиваля — Илья Лагутенко (группа "Мумий Тролль"). По его мнению, V-ROX — это уникальная возможность для молодых российских артистов и продюсеров во всех областях представить свои творения и проекты не только аудитории, но и ведущим международным профессионалам. И одновременно прекрасная возможность различным иностранным музыкантам, ученым и деятелям культуры представить в России свою страну, обменяться творческими идеями, завязать более тесные контакты с нашими музыкантами и артистами. Концепция фестиваля —гибрид открытых музыкальных выступлений, бизнес-конференции и творческой лаборатории.

Кстати, в эти дни Илья Лагутенко высказал надежду, что V-ROX в 2018 году пройдет при организации исключительно собственных, владивостокских сил.

Заявление Лагутенко появилось на официальной странице V-ROX в фэйсбуке:

"Я ждал этого 20 лет существования группы Мумий Тролль и все 5 лет, что мы проводим V-ROX: когда же, наконец, в городе появятся свои новые таланты, готовые поделиться своей энергией и творчеством с широкой аудиторией. Теперь я надеюсь что 6-й V-ROX пройдет при участии и организации исключительно собственных Владивостокских сил, ведь это и было моей главной задачей и мечтой – дать дорогу молодым и убедить их, что все возможно сделать самим. Каким будет название при этом – неважно.Главное, чтоб дело жило долго и интересно".

Кстати еще раз. 15 лет тому назад, в далеком 2002 году, Илья Лагутенко нашел время ответить на несколько вопросов нашего издании и автора статьи. Мы с удовольствием цитируем тот давнишний разговор ЕНВ с неувядающим почетным гражданином Владивостока.