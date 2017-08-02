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Экономика

01 августа 2017, 19:50
Журналистский форум "Приамурье-2017" впервые состоится в Биробиджане в сентябре

Журналистский форум "Приамурье-2017" впервые состоится в Биробиджане в сентябре

Медиафорум будет проходить 8 сентября в Приамурском государственном университете

8 сентября в городе Биробиджане состоится медиафорум "Приамурье-2017". Базой мероприятия послужит Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, сообщает ЕНВ со ссылкой организаторов.

В рамках форума состоится ряд лекций и мастер-классов. В мероприятии примут участие представители средств массовой информации из Израиля, Китая, Москвы, Владивостока, Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной области. Географический охват участников форума крайне успешен, особенно ввиду того, что мероприятие состоится впервые.

Как сообщает сайт мероприятия, к участию в работе Форума приглашены представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, областные чиновники, политики, бизнесмены и представители общественных организаций.

"Основными темами, которые мы будем обсуждать на площадках медиафорума "Приамурье", станут: "Мост дружбы: Тель-Авив – Биробиджан", "Медиа будущего: коммуникационный мост между цивилизациями", "Межконфессиональное согласие – национальная идентификация территории", "Цифровые вызовы для региональных СМИ", "Региональная журналистика и блогосфера", "Международные отношения: ЕАО – территория социокультурного диалога", "Вопросы международного сотрудничества: открытость как основа объективности" и многие другие.

"Для более плотного общения участников с экспертами мы предусмотрели самые разные форматы проведения секций: пленарные заседания, мастер-классы, дискуссии, круглые столы, спич-сессии. Как мы видим, мероприятие уже с самого начала берёт достаточно высокие задачи. Параллельно проведению медиафорума в Биробиджане пройдёт традиционный фестиваль еврейской культуры", - говорится в заявлении организаторов.

Метки: Биробиджан, Медиафорум

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