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В мире

01 августа 2017, 18:50
Гуманитарная помощь была доставлена из Приморья в Северную Корею

Гуманитарная помощь была доставлена из Приморья в Северную Корею

Около 800 тонн муки было направленно в северокорейский порт Чондин

Партия муки в рамках гуманитарной помощи была доставлена в северокорейский порт Чондин. Об этом было сообщено генеральным консульством России в этом городе. Информация была размещена на страничке дипломатической миссии в её аккаунте в социальной сети Facebook, сообщает ЕНВ.

Как сообщается, первая партия гуманитарной помощи прибыла в Северную Корею еще 17 июля. Муку доставило судно "Нарва". Тогда в городе Чондин было оставлено 204 тонны муки. Общий вес гуманитарной помощи составил 2,4 тысячи тонн. Остальной груз был направлен транспортом в другие регионы КНДР.

Уже 31 июля в КНДР была доставлена вторая партия гуманитарной помощи. На этот раз в северокорейский порт было доставлено около 800 тонн муки.

Гуманитарная помощь была оказана поспециальная международной программе, направленной, в том числе, и на помощь северокорейскому народу "World Food Programme", которая имеет большую поддержку со стороны России.

Напомним, что "World Food Programme" или "Всемирная продовольственная программа" является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая поставляет около 4 млн. тонн продуктов питаниядля нуждающихся стран ежегодно. Программа была основана в 1963 году в качестве органа по продовольственной помощи в системе ООН.

Метки: мука, Северная Корея

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