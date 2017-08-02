Премьер-министр Японии Синдзо Аб эпланирует перестановку в кабинете министров

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил о планах по кадровой перестановке своего кабинета и руководства правящей партии.Абэ выступил с важным заявлением во время конференции Либерально-демократической партии, которая состоялась во вторник, сообщает ЕНВ.

Синдзо Абэ стремится активизировать работусвоего кабинета министров. Подобно прошлому году правительство Японии обновится 3 августа. Старшие члены партии согласились дать Абэ свободу выбора при отборе новых представителей в кабинет.

После конференции ЛДПЯ генеральный секретарь партии Тосихиро Никай заявил журналистам, что он одобряет решение премьер-министраАбэ о проведении кадровых перестановок. Никай также добавил, что партия должна действовать с осторожностью, потому что у людей разные мнения по поводу ее руководства.

Синдзо Абэ пошел на кадровые перестановки после того, какего кабинет министров столкнулся с серией скандалов. Недавний опрос японской вещательной корпорации NHK показал резкое снижение рейтинга одобрения кабинета министров.