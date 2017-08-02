Китай удалил сотни аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах

Китайское правительство закрыло сотни отдельных учетных записей в социальных сетях. По заявлениям правительства, заблокированные записи использовались для распространения недопустимого контента, сообщает ЕНВ.

Сообщается, что более 2,4 миллиона человек в Китае используют платформы "WeChat" и других социальных сетей для публикации фотографий, видеороликов и оставления комментариев.Такие услуги завоевали популярность у пользователей, которые могут получать более высокий доход с рекламы, так как они получают большое количество посетителей в сети.

Власти в Пекине провели совещание операторов услуг и объявили о закрытии более 300 аккаунтов. Чиновники заявили, что данные аккаунты использовались для распространения дезинформации или несли информацию вульгарного содержания.

В Китае онлайн-сообщения могут быть удалены в любое время, если власти посчитают их неуместными. Однако, довольно редко происходит так, что сотня личных учетных записей пользователей социальных сетей закрывается в один момент под одной формулировкой.

Пекин активизировал наблюдение за онлайн-контентом отдельных лиц, поскольку в июне вступил в силу закон о кибербезопасности, вызвавший общественный резонанс.

Напомним, что китайские власти регулярно "чистят" интернет-площадки. Например, не так давно после смерти известного китайского правозащитника Лю Сяобо множество постов и комментариев с его упоминанием были удалены. Более того, в Китае существует явление, известное как "Великая китайская огненная стена", благодаря которому, китайские пользователи не имеют доступа к определённым сайтам.