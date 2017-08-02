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Южная Корея

01 августа 2017, 16:40
Пентагон: США готовы установить больше пусковых установок THAAD в Южной Корее

Пентагон: США готовы установить больше пусковых установок THAAD в Южной Корее

Об этом их попросил южнокорейский президент

Соединенные Штаты готовы развернуть оставшиеся части передовой системы противоракетной обороны в Южной Корее. Об этом заявили в понедельник официальные лица Пентагона в связи с напряжением, возникшим после последних испытаний ракет Северной Кореей, сообщает ЕНВ.

Заявление пресс-секретаря Пентагона капитана ВМС Джеффа Дэвиса было распространено через три дня после того, как Северная Корея провела испытания второй межконтинентальной баллистической ракеты, отметив значительный шаг вперед в своем стремлении к запуску МБР с ядерным оружием, способной нанести удар по континентальной части США.

Вскоре после запуска южнокорейский президент МунЧжэ Ин распорядился о "временной" установке четырех дополнительных пусковых установок в системе противоракетной обороны THAAD для повышения обороноспособности страны. Батарея THAAD состоит из шести пусковых установок, но только две из них были смонтированы в Южной Корее за прошедшее время.

"В прошлом году мы приняли решение с правительством Республики Корея по развертыванию THAAD на Корейском полуострове в качестве защитной меры, – сказал Дэвис журналистам в Пентагоне. – Мы сделали это еще до прямой необходимости развертывания системы".

Капитан военно-морских силотметил, что США придерживаются дополнительных защитных мер, и переговоры о том, как это сделать, продолжаются. "Мы, конечно, готовы предоставить дополнительные ресурсы так быстро, как можем", - добавил он.

Отметим, развертывание THAAD вызвало сильные протесты со стороны Китая и России, которые утверждают, что это угроза их национальной безопасности. Жители этих находятся вблизи места разворачивания системы противоракетной обороны инекоторые из них обеспокоены потенциально вредным воздействием THAAD.

"Многие люди сомневаются в необходимости THAAD, они ставят под вопрос наше решение, – отметил Дэвис. – Но северокорейцы гораздо лучше отзываются о нем".

Они "повышают" нашу эффективность. Капитан Дэвис также сказал, что вылет двух бомбардировщиков B-1B в США в направлении Южной Кореи в воскресенье был запланирован заранее.

"Военные демонстрации были призваны продемонстрировать способность союзников быстро развернуть очень значительную огневую мощь на полуострове за короткий промежуток времени", - сказал он.

Метки: THAAD, США, Южная Корея

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