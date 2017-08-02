Венесуэла избрала Учредительное собрание

В воскресенье в Венесуэле состоялись выборы Учредительное собрание. Однако, они были омрачены страшной трагедией. По меньшей мере, 8 человек были убиты во время протестов против президента страны Николаса Мадуро, сообщает ЕНВ.

Новое Учредительное собрание будет иметь полномочия переписывать конституцию. Президент Мадуро в одностороннем порядке решил провести данные выборы.Протестующие, требующие президента уйти в отставку, продемонстрировали своё недовольство на всю страну.

Поскольку оппозиционные партии бойкотируют голосование, ожидается, что новое Учредительное собрание на 545 мест будет заполнено сторонниками Мадуро. Национальный избирательный совет объявил, что явка избирателей составила 41,53% от населения Венесуэлы.

Восемнадцать лет назад тогдашний президент Уго Чавес впервые созвал Учредительное собрание, чтобы взять власть у контролируемого оппозицией законодательного органа.Увидев подобные намерения в действиях Мадуро, оппозиционные партии ясно дали понять, что они не принимают и не поддерживают данные выборы.

Между тем, правительства Перу и Аргентины опубликовали заявления о том, что они уже не согласны с результатами выборов. Соединенные Штаты также предположили, что могут ввести дополнительные санкции в отношении Венесуэлы.

Ожидается, что Учредительное собрание начнёт свою работу через несколько дней. Оппозиционные партии призывают к увеличению протестов.