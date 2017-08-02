Китай ответил на критику со стороны США по поводу недостаточного давления на КНДР

Китайская сторона сделала ответноезаявление после того, как Соединенные Штаты раскритиковали Пекин за то, что он предпринялнедостаточное количество усилий для решения проблем с ракетными программами Северной Кореи, сообщает ЕНВ.

Критика США появилась после того, как Северная Корея объявила о своем втором успешном испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты на прошлой неделе. Вашингтон призывает Китай оказать большее давление на Пхеньян.

На пресс-конференции в понедельник постоянный представитель Китая в ООН Лю Цзеи выразил позицию Пекина по этому поводу. При этом, он предположил, что ответственность за растущую напряженность на Корейском полуострове можно возложить не только на Северную Корею, но и на США.

Лю Цзеи также заявил, что в Китай имеет собственную стратегию.Он добавил, что независимо от того, насколько Китай способен повлиять на решение проблемы, усилия Пекина не принесут каких-либо практических результатов, потому что США и Северная Корея несут главную ответственность за движение ситуации в направлении решения конфликта.

Российское министерство иностранных дел также раскритиковало США в своём заявлении. Москва считает беспочвенными попытки США и ряда других стран переложить ответственность на Россию и Китай, практически обвиняя Москву и Пекин в потакании ракетным и ядерным амбициям Северной Кореи.

Министерство также призвало США вспомнить позицию России и Китая не угрожать или прибегать к применению силы, а разрешить проблему путем диалога.