Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

01 августа 2017, 17:20
Китай ответил на критику со стороны США по поводу недостаточного давления на КНДР

Китай ответил на критику со стороны США по поводу недостаточного давления на КНДР

По мнению властей КНР, США и КНДР несут ответственность за растущую напряженность в Северо-Восточной Азии

Китайская сторона сделала ответноезаявление после того, как Соединенные Штаты раскритиковали Пекин за то, что он предпринялнедостаточное количество усилий для решения проблем с ракетными программами Северной Кореи, сообщает ЕНВ.

Критика США появилась после того, как Северная Корея объявила о своем втором успешном испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты на прошлой неделе. Вашингтон призывает Китай оказать большее давление на Пхеньян.

На пресс-конференции в понедельник постоянный представитель Китая в ООН Лю Цзеи выразил позицию Пекина по этому поводу. При этом, он предположил, что ответственность за растущую напряженность на Корейском полуострове можно возложить не только на Северную Корею, но и на США.

Лю Цзеи также заявил, что в Китай имеет собственную стратегию.Он добавил, что независимо от того, насколько Китай способен повлиять на решение проблемы, усилия Пекина не принесут каких-либо практических результатов, потому что США и Северная Корея несут главную ответственность за движение ситуации в направлении решения конфликта.

Российское министерство иностранных дел также раскритиковало США в своём заявлении. Москва считает беспочвенными попытки США и ряда других стран переложить ответственность на Россию и Китай, практически обвиняя Москву и Пекин в потакании ракетным и ядерным амбициям Северной Кореи.

Министерство также призвало США вспомнить позицию России и Китая не угрожать или прибегать к применению силы, а разрешить проблему путем диалога.

Метки: Китай, США

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Китай удалил сотни аккаунтов в социальных сетях и мессенджерахКитай удалил сотни аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах
вчера, 18:20
По заявлению властей, они содержали "информацию вульгарного содержания"
Активные действия КНР в Южно-Китайском море станут основной темой обсуждения на форуме АСЕАНАктивные действия КНР в Южно-Китайском море станут основной темой обсуждения на форуме АСЕАН
вчера, 16:00
Министры иностранных дел стран АСЕАН соберутся в субботу для решения проблем региона
Крупнейшие государственные компании Китая к концу года станут частнымиКрупнейшие государственные компании Китая к концу года станут частными
27 июля 2017, 12:50
Власти КНР решили до конца года завершить процесс приватизации примерно ста китайских госкорпораций

Последние новости

Журналистский форум "Приамурье-2017" впервые состоится в Биробиджане в сентябреЖурналистский форум "Приамурье-2017" впервые состоится в Биробиджане в сентябре
вчера, 19:50
Медиафорум будет проходить 8 сентября в Приамурском государственном университете
Гуманитарная помощь была доставлена из Приморья в Северную КореюГуманитарная помощь была доставлена из Приморья в Северную Корею
вчера, 18:50
Около 800 тонн муки было направленно в северокорейский порт Чондин
Премьер-министр Японии Синдзо Аб эпланирует перестановку в кабинете министровПремьер-министр Японии Синдзо Аб эпланирует перестановку в кабинете министров
вчера, 17:40
Новое правительство будет сформировано 3 августа

От первого лица

Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях
31.07.2017 13:10
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях
26.07.2017 16:10
Сергей Митрофанов: Бизнес – как игра в футбол под проливным дождем
21.07.2017 13:20
Андрей Ищенко: За каждым недостроенным объектом стоят мошеннические действия застройщиков

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.07.2017 14:00
Исследование: Хотите ли вы в ближайшем будущем завести семью и детей? 3

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+