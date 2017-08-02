Активные действия КНР в Южно-Китайском море станут основной темой обсуждения на форуме АСЕАН

Министры иностранных дел десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, или АСЕАН. Сообщается, что, скорее всего, их позиция по поводу растущего присутствия Китая в Южно-Китайском море не будет отличаться предельной жесткостью. Министры соберутся для обсуждения этоговопроса в грядущие выходные в филиппинской столице Маниле, сообщает ЕНВ.

Министры иностранных дел стран АСЕАН ""принимают к сведению озабоченность, выраженную некоторыми министрами в отношении последних событий" в Южно-Китайском море.

Наблюдатели заявляют, что подобные заявления соответствуют позиции Филиппин. Страна ищет улучшения дипломатических отношений с Китаем.

Однако, министры иностранных дел обратят внимание также на ещё весомую проблему, которая касается их региона. Министры выражают серьезную обеспокоенность в связи с испытанием межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. Они настоятельно призывают Пхеньян полностью и незамедлительно выполнить резолюции Совета Безопасности ООН.

Ожидается, что ракетная программа Северной Кореи будет на повестке дня на Региональном форуме АСЕАН на следующей неделе.

Напомним, что лидеры АСЕАН в сентябре прошлого года уже делали заявления, в котором отмечается серьезная обеспокоенность по вопросу роста активности китайского флота в регионе.