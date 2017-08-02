Во Владивостоке прошла церемония открытия международных конкурсов "Кубок моря" и "Морской десант"

1 августа во Владивостоке прошла торжественная церемония открытия международных конкурсов "Кубок моря-2017" и "Морской десант-2017". В церемонии открытия приняли участие представители командования Тихоокеанского флота и ВМФ России, рота почетного караула, оркестр штаба ТОФ, руководители иностранных делегаций, команды-участницы из России, Китая, Ирана, Венесуэлы и детские патриотические клубы, сообщает ЕНВ.

В рамках официальной части состоялось торжественное представление команд участников, подъем государственных флагов и флага международных игр "АрМИ - 2017".

В приветственной речи командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил участников с открытием международных конкурсов, пожелал успехов и ярких побед в соревнованиях.

Отдельно адмирал Сергей Авакянц поздравил китайских коллег с 90-летием со дня образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и вручил руководителю делегации памятный адрес и сувенир с символикой Тихоокеанского флота.

После прохождения торжественным маршем военнослужащих четырех стран с концертной программой перед иностранными делегациями и приглашёнными зрителями выступили артисты ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота.

В этот же день после завершения церемонии открытия международных конкурсов корабли выйдут в морские полигоны, а экипажи боевых машин приступят к заключительной тренировке на полигоне Горностай морской пехоты Тихоокеанского флота.

Международный конкурс по полевой выучке "Морской Десант-2017" проводится среди подразделений морской пехоты государств – участников конкурса. Состоит из трех этапов, за каждый этап начисляются баллы, по сумме которых и определяется победитель. Первый — применение вооружения корабля по предназначению, второй — соревнование по борьбе за живучесть корабля и третий — соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.