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Общество

01 августа 2017, 12:30
Госавтоинспекция Владивостока устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом

Госавтоинспекция Владивостока устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом

Женщина-водитель мотоцикла не справилась с управлением транспортного средства и совершила наезд на препятствие

Полиция установила личность мотоциклистки, погибшей вечером 31 июля в результате дорожно-транспортного происшествия во Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД .

Напомним, вчера в 18.40 на пульт дежурного отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 33 километра автодороги Де-Фриз-Седанка-Патрокл. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Установлено: 40-летняя женщина - водитель мотоцикла BMWS1000RR при движении со стороны бухты Патрокл на улицу Снеговую не справилась с управлением транспортного средства и совершила наезд на препятствие (металлическое барьерное ограждение).  Водитель мотоцикла находилась в защитном мотошлеме.

В результате дорожно-транспортного происшествия она получила тяжелую сочетанную травму, от которой скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Ее стаж управления мотоциклом составляет 21 год. Ранее женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения. 

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз.

Госавтоинспекция Владивостока обращает внимание водителей транспортных средств на необходимость быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Опасная  езда может привести  к трагедии на дороге. 

Метки: ГИБДД, ДТП, УМВД

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