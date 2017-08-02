Выдающиеся пианисты представят "Рахманиновский цикл" во Владивостоке

4 и 5 августа в рамках II Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский" в течение двух вечеров "Рахманиновского цикла" будут исполнены все произведения для фортепиано с оркестром великого русского композитора, сообщает ЕНВ.

Фортепианные концерты Сергея Рахманинова представят талантливые исполнители из России, Азии, Европы и Северной Америки вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В Первом и Втором концертах солистами выступят звёзды I Международного конкурса пианистов Grand Piano Competition Иван Бессонов (Россия) и Джордж Харлионо (Великобритания). Достижения этих молодых вундеркиндов поражают: начав заниматься в шестилетнем возрасте, через несколько лет список их конкурсных наград и призов уже трудно сосчитать. В числе последних достижений Ивана Бессонова — гран-при Международного юношеского конкурса им. Ф. Шопена в Санкт-Петербурге. На Grand Piano Competition музыкант снискал особую любовь публики и получил также Приз зрительских симпатий.

О выступлении на конкурсе его сверстника Джорджа Харлионо обозреватель портала Belcanto писала: "Англичанин Джордж Харлионо — практически состоявшийся пианист, техничный, музыкальный, эмоциональный, со своим видением произведения. Слушала его с удовольствием, совершенно забыв о том, что играет подросток".

В 2016 году он дважды выступал на сцене Королевского Альберт-холла в Лондоне, а его исполнение Первого концерта Чайковского в Большом зале Московской консерватории транслировалось по российскому телевидению и крупнейшему европейскому каналу Medici.TV.

В одном из самых грандиозных рахманиновских шедевров — Третьем фортепианном концерте — партию солиста исполнит музыкант с мировым именем, выдающийся пианист Сергей Бабаян. Музыкальные критики отмечают "великолепную технику Бабаяна и его способность исполнять произведения со сложной, насыщенной гармонической тканью удивительно ясно и прозрачно", отмечают его "феноменальную фантазию и яркость".

Сергея Бабаян — не только известнейший исполнитель, но и знаменитый педагог, ученики которого впервые выступят на Приморской сцене в качестве солистов Четвёртого фортепианного концерта и "Рапсодии на тему Паганини" Рахманинова. Молодой музыкант Дмитрий Левкович (Канада), которого Бабаян называет "ярчайшим романтическим пианистом XXI столетия", посетил с гастролями все континенты, кроме Африки. Дмитрий Левкович также даст сольный концерт в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра (2 августа), где представит программу из сочинений Фредерика Шопена, Доменико Скарлатти, Сергея Рахманинова, Людвига ван Бетховена.

Ещё один солист вечера — молодой пианист из Китая Мин Се, которого легендарная Марта Аргерих назвала "феноменальным" и удостоила награды своего международного фортепианного фонда "Алинк — Аргерих". Во Владивостоке Мин Се исполнит знаменитую "Рапсодию на тему Пагагнини" — одно из последних сочинений Рахманинова.