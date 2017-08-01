Россия открыла выдачу электронных виз

Граждане 18 стран, включая Японию, Китай и Сингапур, получили возможность оформить электронную визу в регионы Дальнего Востока России, где установлен режим "свободного порта", сообщает ЕНВ.

"Дальний Восток стал территорией применения беспрецедентных решений и внедрения уникальных механизмов. Введение электронной визы — новаторский инструмент для нашей страны. И начнётся внедрение этого инструмента с Дальнего Востока", - рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Как отметил Министр, "по такой визе можно будет приехать в любой регион, на территории которого установлен режим Свободного порта Вначале по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года таких пунктов пропуска станет четыре. Можно будет посетить также Камчатку и Сахалинскую область", – рассказал глава Минвостокразвития.

По его словам, "оформление электронных виз станет максимально простым и доступным". "Достаточно будет оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда. И в случае положительного решения - прилететь", - сказал Александр Галушка.

Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.