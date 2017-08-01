За месяц до ВЭФ: чего ждут от форума эксперты и жители Приморья

6-7 сентября 2017 года во Владивостоке пройдет III Восточный экономический форум. ВЭФ является одной из четырех крупнейших государственных площадок привлечения иностранного капитала и взаимодействия с зарубежными инвесторами, наряду с Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), инвестиционным форумом "Сочи" и Красноярским экономическим форумом, сообщает ЕНВ.

Специфика ВЭФ заключается в том, что он входит в систему инструментов так называемой восточной федеральной политики. Именно на полях первого Восточного экономического форума в 2015 году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были представлены зарубежным инвесторам концепция Свободного порта Владивосток и преимущества ведения экономической деятельности в дальневосточных территориях опережающего развития.

В совокупности путем проведения первого и второго ВЭФ в 2015 и 2016 годах в дальневосточный регион было привлечено более трех триллионов рублей инвестиций. Для сравнения, механизмы федеральной дальневосточной политики по привлечению инвестиций – свободный порт Владивосток и территории опережающего развития, более чем за два года своего функционирования принесли в регион только 523 млрд. рублей в виде реальных проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест.

Таким образом, проведение Восточного экономического форума в дальневосточном регионе России является ежегодным стимулом финансирования и, соответственно, экономического развития региона. Он имеет важный мультипликативный эффект в процессе привлечения инвестиций на Дальний Восток, что подтверждается данными социологического опроса Центра социальных инноваций "Чёрный куб", проведенного среди 1420 жителей Приморского края.

Специалисты Центра спросили приморских респондентов о том, зачем, по их мнению, нужен ВЭФ. Согласно результатам опроса, 40% приморцев считают Восточный экономический форум необходимым для презентации Дальнего Востока внешнему миру. 35% опрошенных сказали о том, что форум необходим для привлечения инвестиций в экономику региона. 18% участников исследования сказали о том, что основной целью ВЭФ является активизация деловых и торговых контактов России со странами АТР. Лишь 7% приморцев считают, что ВЭФ необходим для установления политического диалога на восточном векторе внешней политики РФ.

Кроме того, опрос показал индифферентное отношение опрошенных к проведению и организации ВЭФ во Владивостоке – примерно половина (51%) из них считают форум полезным, поскольку на нем решаются вопросы социально-экономического развития Приморья или из-за того, что при подготовке к ВЭФ облагораживается территория города, реконструируется дорожная инфраструктура. Оставшаяся половина (49%) респондентов опроса сказали, что от ВЭФ выгоду получают только представители власти, отметив, что доступ на Восточный экономический форум рядовым гражданам закрыт.

По мнению 95% респондентов, Восточный экономический форум способствует привлечению дополнительных инвестиций в дальневосточный регион. Как отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев, общественное мнение подкрепляется и статистическими данными. "Так, сумма подписанных соглашений на полях ВЭФ-2016 составила 1,85 трлн. рублей, что превысило показатель 2015 года почти в 1,5 раза. Всего же за два дня работы форума было подписано 214 меморандумов и соглашений, в 2,7 раза больше на первом ВЭФ. Благоприятным фактором форума-2016 стало то, что средняя стоимость соглашений также увеличилась по сравнению с 2015 годом", - приводит показатели динамики привлечения инвестиций на ВЭФ Юрий Коломейцев. Так, если на ВЭФ-2015 был заключен один крупный контракт между ПАО "Газпром" и министерством по развитию Дальнего Востока на сумму 710 млрд. рублей, а все остальные контракты предусматривали инвестиции в размере менее 100 миллиардов, то уже на ВЭФ-2016 сразу три соглашения принесли в экономику дальневосточного региона не менее 100 млрд. рублей каждый.

"На третий Восточный экономический форум федеральными властями возложено большое количество надежд, в первую очередь, на преломление негативных тенденций по привлечению именно иностранных инвестиций, - отмечает политолог, руководитель ЦСИ "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Так, суммарный объем иностранных инвестиций по итогам обоих форумов составлял всего по несколько миллиардов рублей. Согласитесь, на фоне суммарных инвестиций в три триллиона рублей по результатам прошедших двух форумов – цифра незначительная, и это при том, что Восточный экономический форум, в первую очередь, рассматривается в качестве механизма интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион".

По мнению эксперта, данная проблема является краеугольной во всем процессе развития Дальнего Востока. "Несмотря на то, что усилиями властей создано огромное количество институтов привлечения иностранных инвестиций, мы, к сожалению, до сих пор не выстроили систему эффективного взаимодействия с зарубежными предпринимателями и инвесторами, приезжающими в регионы Дальнего Востока. Элементарно, зачастую инвесторы не знают, куда им обращаться. Они обращаются в администрацию Приморского края, оттуда их посылают в министерство, из министерства их направляют еще куда-то, и в итоге инвестор теряется. На днях наблюдал ситуацию, когда в одной из таких структур японские инвесторы просидели полтора часа, переводчики не смогли наладить с ними коммуникацию и в конце спросили, зачем они сюда приехали, после чего ошарашенные японцы на следующий день улетели. При этом, ВЭФ в плане привлечения инвестиций намного эффективнее, чем свободный порт и территории опережающего развития. К сожалению, пока это все, в большей степени ориентировано на российский бизнес. Иностранные инвесторы приезжают в Россию, думают, что здесь есть деньги, рынок сбыта, но этот рынок занят, и отдавать его российский бизнес пока явно не желает", - считает Юрий Коломейцев.