РФ ответила на антироссийские санкции

Москва объявила о "высылке" американских дипломатов. Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, что Соединенным Штатам придется сократить штат посольства и консульства в России на 755 человек. В ответ Госдепартамент США счел это решение "прискорбным и невостребованным действием", сообщает ЕНВ.

Ранее, министерство иностранных дел России в пятницу распорядилось сократить к 1 сентября количество американских дипломатических сотрудников в России, но не указало точное число. Это было сделано в ответ на ужесточение американских санкций, принятых Конгрессом и подписанных президентом США на прошлой неделе. "Мы надеялись, что ситуация каким-то образом изменится, но, видимо, если она изменится, это будет не скоро", - прокомментировал решение руководства страны Владимир Путин, объяснив, почему Москва решила ответить на санкции США. – Я подумал, что пришло время показать, что мы не оставим его без ответа. Россия готова сотрудничать с США по различным вопросам, включая терроризм и киберпреступность, но, вместо этого, мы только слышим необоснованные обвинения во вмешательстве во внутренние дела США", - сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что более тысячи человек в настоящее время работают в московском посольстве и трех консульствах США в России. Среди них, как американцы, так и россияне, нанятые для работы в дипломатических представительствах. Российский лидер не объяснил, почему штат дипломатических работников США будет уменьшен именно на 755 человек.

Отвечая на вопрос о возможности дополнительных санкций против Вашингтона, Путин назвал сокращение дипломатического персонала "болезненным" и сказал, что в настоящее время он выступает против дальнейших мер. "У нас, безусловно, есть что ответить и ограничить те области совместного сотрудничества, которые будут болезненными для американской стороны, но я не думаю, что нам нужно это делать", - сказал он, добавив, что такие шаги могут также нанести ущерб интересам России.

В своем заявлении Государственный департамент США отметил: "Это вызывает сожаление и сочувствие. Мы трезво оцениваем влияние такого ограничения и то, как мы будем реагировать на него. В настоящее время у нас нет никаких комментариев".

Отметим, что дипломатическое "око за око" началось при бывшем президенте США Бараке Обаме. В ответ на сообщения о вмешательстве России на президентских выборах 2016 года Обама распорядился "выслать" 35 российских дипломатов и закрыть два российских консульства в США.