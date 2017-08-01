Десантный корабль нового поколения появится в военно-морском флоте Южной Кореи

На этой неделе на флот Республики Корея будет доставлен десантный корабль нового поколения, способный перевозить больше войск и военной техники по сравнению с существующими судами. Об этом рассказали в государственном агентстве по закупкам вооружения в понедельник, сообщает ЕНВ.

Судно нового поколения Cheonjabong будет доставлено в южнокорейский флот во вторник. Десантный корабль является вторым судном серии LST. Первый корабль Cheonwangbong был доставлен на флот в ноябре 2014 года. Всего в рамках данного проекта до 2018 года в ряды ВМФ будет поставлено еще два судна.

4,500-тонный Cheonjabong второго поколения (LST-II) может транспортировать больше личного состава и оборудования на большие расстояния и на более высокой скорости, чем существующий корабль класса Gobongjun (LST-I). Он может перемещаться с максимальной скоростью 23 узла в час, в общей сложности со 130 членами экипажа.

Судно также способно перевозить 300 десантников, два танка и восемь БМП. На корабле могут располагаться два вертолета, которые могут приземляться на его палубе. Суда класса LST начали проектироваться в декабре 2013 года компанией Hyundai Heavy Industries. Новый корабль уже завершил пробный прогон и прошел государственный контроль качества. Он будет протестирован примерно через четыре месяца после подбора и обучения экипажа. Cheonjabong – это десантное судно длиной 120 метров, шириной 19 метров, оснащенное оружием калибром 40 миллиметров и системой, предназначенной для защиты от управляемых ракет.

"Когда "Чоньябонг" будет введен в эксплуатацию, он будет играть ключевую роль вместе с первым судном Gobongjun, как главные десантные корабли ВМФ, – сказал сотрудник агентства по закупкам Ли Чэ Дон. – Он будет осуществлять не только десантные операции, но и целый ряд других миссий и, как ожидается, будет способствовать миротворческим операциям в мирное время".