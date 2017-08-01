Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Южная Корея

31 июля 2017, 17:00
Десантный корабль нового поколения появится в военно-морском флоте Южной Кореи

Десантный корабль нового поколения появится в военно-морском флоте Южной Кореи

Его разработкой занималась Hyundai Heavy Industries

На этой неделе на флот Республики Корея будет доставлен десантный корабль нового поколения, способный перевозить больше войск и военной техники по сравнению с существующими судами. Об этом рассказали в государственном агентстве по закупкам вооружения в понедельник, сообщает ЕНВ.

Судно нового поколения Cheonjabong будет доставлено в южнокорейский флот во вторник. Десантный корабль является вторым судном серии LST. Первый корабль Cheonwangbong был доставлен на флот в ноябре 2014 года. Всего в рамках данного проекта до 2018 года в ряды ВМФ будет поставлено еще два судна.

4,500-тонный Cheonjabong второго поколения (LST-II) может транспортировать больше личного состава и оборудования на большие расстояния и на более высокой скорости, чем существующий корабль класса Gobongjun (LST-I). Он может перемещаться с максимальной скоростью 23 узла в час, в общей сложности со 130 членами экипажа.

Судно также способно перевозить 300 десантников, два танка и восемь БМП. На корабле могут располагаться два вертолета, которые могут приземляться на его палубе. Суда класса LST начали проектироваться в декабре 2013 года компанией Hyundai Heavy Industries. Новый корабль уже завершил пробный прогон и прошел государственный контроль качества. Он будет протестирован примерно через четыре месяца после подбора и обучения экипажа. Cheonjabong – это десантное судно длиной 120 метров, шириной 19 метров, оснащенное оружием калибром 40 миллиметров и системой, предназначенной для защиты от управляемых ракет.

"Когда "Чоньябонг" будет введен в эксплуатацию, он будет играть ключевую роль вместе с первым судном Gobongjun, как главные десантные корабли ВМФ, – сказал сотрудник агентства по закупкам Ли Чэ Дон. – Он будет осуществлять не только десантные операции, но и целый ряд других миссий и, как ожидается, будет способствовать миротворческим операциям в мирное время".

Метки: военный корабль, десант, флот

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Минобороны Республики Корея: никаких признаков приближающейся ракетной атаки со стороны КНДР нетМинобороны Республики Корея: никаких признаков приближающейся ракетной атаки со стороны КНДР нет
27 июля 2017, 16:30
Причиной этому, скорее всего, является непогода
Чистая прибыль Hyundai во втором квартале 2017 года упала в два разаЧистая прибыль Hyundai во втором квартале 2017 года упала в два раза
26 июля 2017, 20:40
Показатели ухудшились на фоне резкого падения продаж в Китае
Kia представила обновленный SorentoKia представила обновленный Sorento
21 июля 2017, 11:50
Компания стремится сохранить преимущество на рынке кроссоверов среднего класса в АТР

Последние новости

За месяц до ВЭФ: чего ждут от форума эксперты и жители ПриморьяЗа месяц до ВЭФ: чего ждут от форума эксперты и жители Приморья
вчера, 17:30
От Восточного экономического форума-2017 ждут преломления негативных тенденций по привлечению иностранных инвестиций в регион – эксперт
РФ ответила на антироссийские санкцииРФ ответила на антироссийские санкции
вчера, 17:10
Президент России заявил, что 755 дипломатов и сотрудников США должны покинуть страну
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желанияхЕлена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях
вчера, 13:10
Корреспондент студии детской журналистики "Недетские новости" побывал в гостях у известной в Приморье телеведущей Елены Штейниковой

От первого лица

Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях
31.07.2017 13:10
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях
26.07.2017 16:10
Сергей Митрофанов: Бизнес – как игра в футбол под проливным дождем
21.07.2017 13:20
Андрей Ищенко: За каждым недостроенным объектом стоят мошеннические действия застройщиков

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.07.2017 14:00
Исследование: Хотите ли вы в ближайшем будущем завести семью и детей? 3
18.07.2017 13:00
Елена Чайковская: Облигации позволяют распределить свои инвестиции и получать регулярный доход 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+