Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях

Не так давно, участники проекта студии детской журналистики "Недетские новости" (НДН) побывали в гостях у известной телеведущей, журналиста "Общественного телевидения Приморья" Елены Штейниковой. Корреспондент НДН Максим Помелов взял эксклюзивное интервью у одного из главных "лиц" приморского телевидения, сообщает ЕНВ.

Елена, сколько лет Вы в журналистике?

Ух, прям так сразу, то есть я должна тебе раскрыть все свои секреты?Мне 18 лет всего лишь (смеется), а в журналистике давно.

А почему именно журналистика?

Стала журналистом, потому что хотела быть певицей. Это же рядом где-то, хотела держать микрофон и что-то говорить, публично выступать… Не знаю… На самом деле хотела стать педагогом – училась, хотела стать психологом – училась, а потом поняла – это не мое, и пошла на третье высшее образование и стала журналистом.

Есть ли какие-нибудь темы, которые Вы любите обсуждать в эфире? Например, политика, экономика, "социалка"?

Ага, особенно экономика, "социалка" (смеется)… Честно говоря, я люблю говорить о любви. Вот, ты любишь говорить о любви? Ты о чем больше всего любишь разговаривать с мальчишками? О танках, о компьютерных играх..?

О компьютерных играх, скорее…

Вот, а говоришь ли ты о каких-то экономических вопросах, например, стал ли хлеб или сахар дороже? Нет же! Потом на пенсию выйдешь – будешь говорить, я еще пока не вышла на пенсию, рано еще.

Вы часто берете интервью у известных лидеров общественного мнения. У Вас есть "любимчики"?

"Любимчики"… Есть, конечно. Я должна все карты раскрыть и сказать, кто мои "любимчики" (смеется)? Можно я не буду? А то их жены приревнуют.

Елена, что Вам больше нравится: создавать сюжеты или работать в студии?

Хороший вопрос. Часто меня называют "универсальным солдатиком", потому что я люблю и работать в студии, и создавать репортажи. Когда ты находишься в студии, ты видишь только оператора, режиссера, команду, которая выдает тебя в эфир. Здесь скучно находиться, но очень интересно, потому что сюда "стекаются" все сюжеты и вся информация со всего Приморского края. Интересно, конечно, еще выезжать в разные районы Приморского края, именно общаться с людьми, например, политиками или пчеловодами, узнавать, как и чем они живут, и освещать все эти проблемы. Конечно, выезжать тоже интересно очень. А тебе где интересней?

Наверное, в студии… Тепло же…

Тепло (смеется)? Ну да, на выездах зимой холодно, особенно когда в поселок какой-нибудь едешь на севере края.

Елена, признайтесь честно, бывали такие моменты, когда хотелось уйти в бизнес или просто отдыхать, или просто ничего не делать?

Не поверишь, всю жизнь хочу отдыхать на Мальдивах, и в бизнес тоже хочу, кто не хочет? Но у меня работа такая интересная, как я могу ее бросить? Зачем мне эти моря? Боже мой, другие люди только мечтают на телевидении работать!

У бизнесменов, зато деньги есть…

Да, и что мне эти бизнесмены, что мне эти деньги, какие-то Мальдивы, Канары? Как они скучно живут! А у меня есть целый офисный стол, микрофон, оператор. Да они мне и моей жизни могут только позавидовать!

Елена, Вам хотелось куда-нибудь уехать с Приморья, например, в Москву? Там же больше возможностей для журналистов…

А кто тогда здесь останется работать в Приморском крае? Давай, все отсюда уедим в Москву, Питер, еще куда-то, а здесь кто будет работать? Ты – из подрастающего поколения, ты хочешь в будущем уехать, например, в Москву?

Вот и правильно. У нас очень хороший, красивый город. Я поездила по России – не везде так красиво, как у нас. У нас я отработала – поехала на пляж позагорать. Море рядом, а какой воздух прекрасный! Что в этой Москве делать? Там столько людей, все толкаются…

Давайте помечтаем вместе и представим, что идеи Кампанеллы и Мора воплотились во всем мире, и теперь не нужны ни деньги, ни власть, ни злобы, ни зависти. Какой город мира Вы бы выбрали для проживания?

Если честно, я всегда мечтала, что,когда мне исполнится 60 лет, уеду жить в теплые края. Я сама родом из Краснодарского края, из маленького города Ейска, который находится возле Сочи, думала, вернусь туда… А нет! С возрастом моя география расширяется – я б уехала в какую-нибудь Испанию. Если бы не в Испанию, то хотя бы в Таиланд, и дожила свою жизнь там, ела бы манго(смеется).

Если бы у Вас была волшебная палочка и возможность выполнить любое желание, то какое желание Вы бы хотели исполнить?

Всегда в детстве в таких случаях говорила – миллион. А сейчас уже миллиона долларов мало, да и здоровья не купишь. Наверное, пожелала бы себе исвоим детям здоровья и счастья – это главное мое желание.

На базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" (ЕНВ) в ноябре 2016 года создана студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Ребята в этой студии развивают свои коммуникативные навыки, повышают уровень своего речевого развития, учатся сотрудничать в команде. Дети смогут снять свой первый в жизни репортаж, видеосюжет по своему сценарию, записать интервью со "звездой", придумать новую телепередачу, написать статью или сценарий, стать ведущим концерта, фестиваля, принять участие в международных поездках для участия в ТВ съёмках, сняться в кино.

За информацией обращаться по телефонам:

Ольга +7(908)453-05-17

Кристина +7(914)076-44-87, +7(902)487-01-11