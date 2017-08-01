В Приморье отметили День ВМФ

Боевую мощь подразделений Тихоокеанского флота продемонстрировали в Приморье в День военно-морского флота, 30 июля. Традиционно тысячи жителей и гостей края съехались во Владивосток, чтобы увидеть уникальное шоу в акватории Амурского залива. Участие в праздновании принял и Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщает ЕНВ.

Для Приморья день военно-морского флота – праздник особенный. Здесь располагается крупнейшая база ТОФ, служат и проживают тысячи военных моряков, которые не только охраняют приморские рубежи, но и отстаивают государственные интересы за пределами края.

Парад начался традиционно – с построения 13 кораблей Тихоокеанского флота в акватории Амурского залива. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский и командующий ТОФ Сергей Авакянц поприветствовали моряков, объехав колонну на катере "Ураган", а затем поднялись на борт флагмана – гвардейского ракетного крейсера "Варяг".

Поприветствовав военнослужащих, делегация отправилась на водную станцию ТОФ, где глава региона поздравил приморцев с праздником.

По словам Владимира Миклушевского, воины-тихоокеанцы – неоспоримая и надежная защита приморских рубежей.

"Тихоокеанцы неоднократно доказывали свой профессионализм и верность Отечеству на международных учениях и при выполнении боевых задач. Новому поколению моряков есть с кого брать пример – наши ветераны – настоящая гордость Приморья", – отметил глава региона, пожелав военнослужащим успехов и крепкого здоровья.

Зрелищное военно-морское шоу открылось с эффектных постановочных номеров и прохождения отряда ракетных катеров с постановкой радиоэлектронных помех. В программе празднования продемонстрировали высадку десанта и 10 БТР, вальс буксиров под музыку, а также спасательные операции. Для зрителей мероприятия разыграли театрализованное представление "Легендарные флотоводца" и "Петр I". Кроме того, традиционно гостей поприветствовал символ праздника – Нептун с его свитой.

Завершится торжество в 22.00 салютными выстрелами.