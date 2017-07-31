Лидер оппозиции Японии Рэнхо Мурата уходит в отставку

Лидер Демократической партии Рэнхо Мурата заявила, что уйдет с поста главы крупнейшей оппозиционной силы Японии после провала на выборах в столичное собрание Токио, прошедших в начале этого месяца, сообщает ЕНВ со ссылкой на KYODO.

"Я считаю, что лучше всего сделать шаг назад и оставить все для нового руководства.На выборах в Токийскую столичную ассамблею я обратила внимание на то, чего мне не хватает в себе ... моей способности к лидерству было недостаточно", - прокомментировала свое решение Рэнхо на своей последней пресс-конференции в качестве национального лидера оппозиции.

49-летняя Рэнхо Мурата стала первой женщиной-лидером партии в Японии, одержав победу на выборах в сентябре прошлого года. Она была избрана в Палату советников в 2004 году после успешной журналисткой карьеры. Во время краткого привлечения Демократической партии Японии онаявлялась министром по административной реформе.

Получив широкую поддержку на выборах 2016 года, Рэнхо Мурата рассматривала ее как шанс изменить судьбу Демпартии, которая пыталась вести серьезную борьбу после неудачи во время избирательной кампании 2012 года.

Однако, спустя год стало очевидно, что поддержка Демократической партии остается слабой. Более того, партия не смогла успешно воспользоваться поддержкой премьер-министра Синдзо Абэ.

По результатам выборов в Токийскую ассамблею рейтинг партииупал на 7%, а ее фракция по своей численности стала лишь пятой, что для нее является антирекордом. Ведущей оппозицией в столичном парламенте стала новая партия, возглавляемая губернатором Токио Юрико Койке.

Этот провал возмутил бывшего премьер-министра страны Йошихико Ноду, благодаря которому, во многом, произошло назначениеРэнхо на постпредседателя партии. Он был первым, кто объявил о решении лидера национальной оппозиции уйти в отставку.

Рэнхо опровергла это, сказав, что она все еще планировала остаться в тот момент, но решила уйтив среду в отставку.

"Я подумала о том, что мы можем сделать, чтобы общественность считала нас демократической партией, которой они могут доверять", - объяснила свое решение она.