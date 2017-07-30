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В мире

30 июля 2017, 11:00
Северная Корея провела испытания второй межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея провела испытания второй межконтинентальной баллистической ракеты

Международное сообщество осудило этот шаг Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал действия КНДР как "безрассудные и опасные". Китай, главный стратегический союзник Северной Кореи, заявил, что он выступает против "ракетной деятельности КНДР, которая противоречит резолюциям Совета Безопасности и общим пожеланиям международного сообщества", сообщает ЕНВ.

Президент США Дональд Трамп осудил "неосторожное и опасное" второе испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Трамп сказал, что Соединенные Штаты предпримут "все необходимые шаги для обеспечения безопасности американской родины и защиты союзников" в Азии.

Китай, главный союзник Северной Кореи, заявил, что он выступает против "ракетной деятельности Северной Кореи", которая противоречит резолюциям Совета Безопасности и общим пожеланиям международного сообщества. В заявлении министерства иностранных дел КНР отмечается: "В то же время Китай надеется, что все страны будут действовать с осторожностью, чтобы предотвратить усиление напряженности, чтобы совместно защищать региональный мир и стабильность".

Северная Корея выпустила баллистическую ракету в пятницу на испытательном полигонев северной провинции Джанган. Она приземлилась у восточного побережья КНДР, возможно, в исключительной экономической зоне Японии. Главный секретарь японского правительства Йошихида Суга сказал, что северокорейская ракета летела около 45 минут.

Россия отслеживала полет ракеты, запущенной с территории Северной Кореи. В министерстве обороны рассказали, что речь идет о баллистической ракете средней дальности. Снаряд поднялся на высоту 681 километр и пролетел 732 километра, после чего упал в центральной части Японского моря. 

"Пуск баллистической ракеты, запущенной 28 июля к с ракетного полигона "Тончандон", отслеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении", — рассказали в министерстве.

По данным российских военных, снаряд был запущен в противоположном направлении от границ РФ и не представлял опасности для нашей страны. Для Пхеньяна это первое ночное испытание баллистической ракеты.

В США предполагают, что на этот раз Северная Корея испытала более совершенную баллистическую ракету, чем 4 июля.

Как сообщили в управлении Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея, запуск состоялся в пятницу вечером в 23:41 вечера. Министерство обороны США также подтвердило запуск баллистической ракеты, заявив, что оно проводит дальнейшие оценки.

Северная Корея заявила, что их лидер Ким Чен Ын отметил это испытание и сказал, что запуск продемонстрировал способность совершить внезапное нападение на материковую часть США.

Президент Южной Кореи Мун Джэ Ин созвал заседание Совета национальной безопасности в субботу утром. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также заявил о том, что будет созвано заседание Совета безопасности страны.

Напомним, 4 июля в Северной Корее была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета.Аналитики говорили о том, что ракета "Hwasong 14", запущенная Северной Кореей 4 июля, способна достичь большей части Аляски или, возможно, Гавайев. Запуск 4 июля, совершенный в нарушение резолюции Организации Объединенных Наций против Северной Кореи, был встречен международным сообществом также с осуждением.

Метки: ракета, Северная Корея

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