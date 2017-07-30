Северная Корея провела испытания второй межконтинентальной баллистической ракеты

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал действия КНДР как "безрассудные и опасные". Китай, главный стратегический союзник Северной Кореи, заявил, что он выступает против "ракетной деятельности КНДР, которая противоречит резолюциям Совета Безопасности и общим пожеланиям международного сообщества", сообщает ЕНВ.

Президент США Дональд Трамп осудил "неосторожное и опасное" второе испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Трамп сказал, что Соединенные Штаты предпримут "все необходимые шаги для обеспечения безопасности американской родины и защиты союзников" в Азии.

Китай, главный союзник Северной Кореи, заявил, что он выступает против "ракетной деятельности Северной Кореи", которая противоречит резолюциям Совета Безопасности и общим пожеланиям международного сообщества. В заявлении министерства иностранных дел КНР отмечается: "В то же время Китай надеется, что все страны будут действовать с осторожностью, чтобы предотвратить усиление напряженности, чтобы совместно защищать региональный мир и стабильность".

Северная Корея выпустила баллистическую ракету в пятницу на испытательном полигонев северной провинции Джанган. Она приземлилась у восточного побережья КНДР, возможно, в исключительной экономической зоне Японии. Главный секретарь японского правительства Йошихида Суга сказал, что северокорейская ракета летела около 45 минут.

Россия отслеживала полет ракеты, запущенной с территории Северной Кореи. В министерстве обороны рассказали, что речь идет о баллистической ракете средней дальности. Снаряд поднялся на высоту 681 километр и пролетел 732 километра, после чего упал в центральной части Японского моря.

"Пуск баллистической ракеты, запущенной 28 июля к с ракетного полигона "Тончандон", отслеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении", — рассказали в министерстве.

По данным российских военных, снаряд был запущен в противоположном направлении от границ РФ и не представлял опасности для нашей страны. Для Пхеньяна это первое ночное испытание баллистической ракеты.

В США предполагают, что на этот раз Северная Корея испытала более совершенную баллистическую ракету, чем 4 июля.

Как сообщили в управлении Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея, запуск состоялся в пятницу вечером в 23:41 вечера. Министерство обороны США также подтвердило запуск баллистической ракеты, заявив, что оно проводит дальнейшие оценки.

Северная Корея заявила, что их лидер Ким Чен Ын отметил это испытание и сказал, что запуск продемонстрировал способность совершить внезапное нападение на материковую часть США.

Президент Южной Кореи Мун Джэ Ин созвал заседание Совета национальной безопасности в субботу утром. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также заявил о том, что будет созвано заседание Совета безопасности страны.

Напомним, 4 июля в Северной Корее была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета.Аналитики говорили о том, что ракета "Hwasong 14", запущенная Северной Кореей 4 июля, способна достичь большей части Аляски или, возможно, Гавайев. Запуск 4 июля, совершенный в нарушение резолюции Организации Объединенных Наций против Северной Кореи, был встречен международным сообществом также с осуждением.