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В мире

30 июля 2017, 10:50
Иорданский турист при ограблении ювелирного магазина в Гонконге проглотил алмазы

Иорданский турист при ограблении ювелирного магазина в Гонконге проглотил алмазы

Выходец Ближнего Востока, ограбив ювелирный магазин, проглотил несколько алмазов, когда понял, что приближается полиция

22-летний иорданец, прибывший в Гонконг с туристической визой в среду, был задержан на месте преступленияпосле ограбления в салоне M & B Diamonds. Кроме того, он обвиняется в избиении женщины-продавщицы.Инцидент произошел в офисе на 16-м этаже здания Winway, расположенном на Уэллингтон-стрит в Гонконге, около 14:30 в четверг, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Гонконгская полиция заявляет, что 38-летняя пострадавшая была одна в ювелирномсалоне, когда мужчина, который некоторое время осматривал драгоценности, ударил ее ногой и попытался открыть сейф.

Помощник командира Центрального округа Эндрю Ченг Диен-Кит сказал, что система безопасности была запущена, когда грабитель открыл сейф, из которого он взял 17 бриллиантов и 8 600 долларов США наличными. Система также заблокировала дверь магазина. Служба безопасности была активирована, и продавщица смогла сделать вызов в полицию.

Полиция вместе с владельцем магазина прибыли на место примерно через девять минут и открыли дверь. Они обнаружилипродавца, лежащего без сознания на полу. Грабитель был найден в кладовой. При нем были обнаружены восемь алмазов весом 132 карат стоимостью 5,4 млн. долл. США (42 млн. Гонконгских долларов), а также взятые в сейф наличные. Там же офицеры полиции предположили, что некоторые алмазы преступник проглотил.

"Мы считаем, что ненайденные девять алмазов были проглочены задержанным вместе с какой-тожидкостью", - сказал Эндрю Ченг.

Подозреваемый был доставлен в больницу королевы Марии в Пок-Фу-Ламе, как и пострадавшая женщина. У нее были синяки на лице, с немногочисленными опухолями. Позже она пришла в сознание. Ее состояние остается стабильным.

Ченг рассказал, что владелец ювелирного магазина видел подозреваемого около 11 утра, за три с половиной часа до совершения преступления. Это свидетельствует о том, что турист планировал это ограбление.

Также отмечается, что подозреваемый появлялся в салоне за полчаса до ограбления, но в тот момент там находились две продавщицы. Таким образом, преступник совершил ограбление, в тот момент, когда второй продавец ушел на обед. Первоначальное расследование показало, что подозреваемый действовал в одиночку. Дело было отправлено вцентральный районный суд города.

Метки: алмазы, ограбление

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