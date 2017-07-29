Какие законы вступают в силу в августе 2017 года

В августе 2017 года в России вступает в силу ряд Федеральных законов: будут увеличены пенсии для работающих пенсионеров, будет определен первый налоговый период для ИП, за производство и сбыт нелегального алкоголя ужесточат наказание, комиссия по досудебному разрешению споров в ОСАГО по прямому возмещению убытков сможет рассматривать новые споры, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентсткую газету".

1 августа. Пенсии работающих пенсионеров увеличатся

Пенсии работающих пенсионеров повысятся. Корректировку произведут с учётом их работы в 2016 году. Максимальная прибавка составит 235,7 рубля. Корректировка затронет тех пенсионеров, которые работали в течение прошлого года, получали официальную зарплату, с которой отчислялись платежи в Пенсионный фонд РФ. Сумма корректировки зависит от объёма тех средств, которые перечислялись на лицевой счёт конкретного человека в ПФР. Произойдёт перерасчёт в беззаявительном порядке, то есть претендующим на повышение пенсионерам не придётся обращаться ни в органы Пенсионного фонда, ни в отделения соцзащиты, ни в отдел кадров.

Единственный нюанс: с 2015 года при перерасчёте пенсии действуют некоторые ограничения — они касаются тех пенсионеров, кто получает высокую зарплату.

"При корректировке размера их пенсии будут учитываться не все отчисления, произведённые в Пенсионный фонд, а только та сумма, которая позволила набрать не более трёх пенсионных баллов. А один балл, напомню, начисляется на зарплату в один МРОТ", — сказала Елена Бибикова.

1 августа. Для иностранцев появится новый вид виз

Граждане восемнадцати государств, прибывающие в Россию через пункты пропуска в свободном порту Владивосток, смогут оформлять обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в электронной форме.

Предполагается, что механизм электронных виз будет вводиться поэтапно, по мере оснащения пунктов пропуска программно-техническими комплексами. Новшество коснётся граждан, прибывших в том числе из Китая, Японии, Северной Кореи и Сингапура, а также Индии, Ирана, Турции и Мексики.

Как сообщил член Комитет Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, электронная виза вводится в РФ не в режиме эксперимента, а на постоянной основе.

"Это связано с изменением законодательства, и пересмотр его не предусматривается. В туристической отрасли мы все надеемся, что список зон будет только расширяться", — сказал сенатор.

Предполагается, что нововведение станет серьёзным стимулом для развития туризма на Дальнем Востоке и привлечения инвесторов. Получить электронную визу можно будет, просто заполнив анкету на сайте МИД.

6 августа. "Уклонисты" от армии не смогут paбoтaть нa гoccлужбe 10 лeт

Россияне, не служившие в армии без уважительных причин, не смогут занимать должности на государственной службе в течение 10 лет. Этот срок будет отчитываться с момента, как призывная комиссия вынесет заключение, что гражданин не проходил военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Предполагается, что вoeнныe кoмиccapиaты должны будут cooбщaть гocopгaнaм o наличии у ниx уклoниcтoв, a гocудapcтвeнныe и муниципальные органы — отчитываться об увольнении тех, кто уклонялся от армии.

Напомним, в 2013 году в России был принят закон, по которому гражданам, незаконно не служившим в армии, пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Однако в 2014 году Конституционный суд России потребовал уточнить эту норму, признав её не соответствующей Конституции и нарушающей права граждан.

"Считаю решение об установлении десятилетнего запретительного срока сбалансированным. С одной стороны, оно должно побудить молодого человека задуматься о репутационных потерях, которые он может понести, "откосив" от армии, а с другой — оставляет уклонистам хоть небольшой, но шанс. Конечно, 10 лет — срок немалый, но это не вся жизнь", — подчеркнул первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

12 августа. Основные принципы определения арендной платы за некоторые участки будут изменены

Будут скорректированы основные принципы определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также порядок, условия, сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации.

В частности, постановлением Правительства устанавливаются льготные ставки арендной платы за федеральные земельные участки, предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства.

Кроме того, будет изменён порядок расчёта размера арендной платы за находящиеся в федеральной собственности земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, объекты незавершённого строительства. Ежегодный размер арендной платы за такие земельные участки будет определяться на основе рыночной стоимости права аренды.

19 августа. Порядок определения первого налогового периода для ИП уточнён

Правила определения начала и окончания течения первого налогового периода, уже действующие в отношении организаций, распространятся на индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавшихся с 1 по 31 декабря.

Как пояснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв, действующая редакция Налогового кодекса даёт право созданной в декабре организации включать результаты своей деятельности за этот месяц в налоговую отчётность за следующий календарный год. Индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся в последний месяц года, подобной привилегии были лишены. В результате им приходилось подавать отчётность за работу в декабре отдельно.

"Поправки, устраняющие неравенство в налогообложении организаций и индивидуальных предпринимателей, мы приняли в первом чтении ещё осенью 2016 года, — сказал депутат. — В процессе обсуждения законопроекта было решено аналогичные правила установить ещё и для определения налогового периода для квартальных налогов. Теперь организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные менее чем за 10 дней до конца квартала, будут отчитываться за период со дня создания фирмы (или регистрации предпринимателя) до конца следующего квартала".

19 августа. Установлен закрытый перечень оснований для отказа налогоплательщику в уменьшении суммы налога

Утверждены пределы осуществления налогоплательщиком прав и исполнения обязанностей по исчислению налоговой базы и суммы налога, сбора и страховых взносов.

В частности, закон запрещает налогоплательщикам уменьшать налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога с помощью искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом или бухгалтерском учёте либо налоговой отчётности.

Также документом установлены условия, при одновременном соблюдении которых налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога. Это можно сделать, если: основной целью совершения сделки не являются неуплата или зачёт (возврат) суммы налога; обязательство по операции исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключённого с налогоплательщиком, или лицом, которому обязательство по исполнению сделки передано по договору или закону.

"Необходимо закрепить исчерпывающий перечень оснований, по которым налоговым органом может быть отказано налогоплательщику в праве уменьшать свои налоговые платежи, даже при том что все подтверждающие документы у налогоплательщика в порядке", — считает председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По словам депутата, после вступления нового закона в силу необходимо обеспечить мониторинг применения новых норм.

"В ходе такого мониторинга экспертам предстоит оценить, насколько правоприменительная практика соответствует целям, задачам и самой концепции нового закона, и в случае необходимости по итогам этой работы авторы проекта готовы будут уточнить его нормы", — сказал парламентарий.

22 августа. Запрет не некоторые виды страхования в иностранных компаниях будет снят

Будет снят запрет на осуществление в России отдельных видов страхования организациями, которые являются дочерними обществами иностранных компаний либо имеют долю иностранных инвесторов в своём уставном капитале более 51 процента.

В частности, это коснётся страхования жизни, здоровья и имущества граждан за счёт средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета федеральным органом исполнительной власти, а также обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

26 августа. За торговлю нелегальным алкоголем посадят на 12 лет

Усиливается ответственность за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Вступающий в силу закон предусматривает, что если оборот алкогольной продукции без лицензии причинил крупный ущерб гражданам, организациям или государству, то наказание за это может составить штраф до трёх миллионов рублей или лишение свободы до трёх лет. До этого за аналогичное правонарушение предусматривался максимальный штраф в 300 тысяч рублей или арест на полгода.

За незаконную закупку, импорт, экспорт, хранение и перевозку или розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции предлагаются аналогичные наказания (от трёх миллионов рублей штрафа до трёх лет тюрьмы). При этом уточняется, что преступление в крупном размере подразумевает оборот продукции на сумму до 100 тысяч рублей, в особо крупном размере — на сумму до одного миллиона рублей.

Ужесточаются и меры ответственности за незаконную розничную продажу алкоголя — максимальным наказанием здесь является лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей. Если преступления совершены в особо крупном размере или организованной группой лиц, то штраф вырастет до четырёх миллионов рублей, а тюремный срок — до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

"Негативные процессы, которые развиваются сейчас в этой сфере, необходимо ликвидировать, — уверен член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Кавинов. — Дошло до того, что до 50-70 процентов продаж крепкого алкоголя в нашей стране находится в "теневом" секторе. И дело не только в экономике, хотя ущерб бюджету наносится колоссальный. Число граждан, в 2015 году привлечённых к ответственности за правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, перевалило за 100 тысяч и растёт".

26 августа. Споры по ОСАГО можно будет решить в досудебном порядке

Споры между страховщиками, которые касаются взаиморасчётов по прямому возмещению убытков по ОСАГО, будет в досудебном порядке рассматривать специальная комиссия, созданная при Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Согласно закону, при возникновении спора о возмещении страховщик сможет обратиться в комиссию, образованную профессиональным объединением страховщиков. Его заявление необходимо будет рассмотреть в течение 20 рабочих дней со дня поступления. В случае несогласия страховщика с решением комиссии спор будет рассматриваться Арбитражным судом.

Дела по спорам, которые были возбуждены до вступления в силу закона, будут решаться, как и прежде, в арбитражных судах. Работа комиссии будет регулироваться положениями устава объединения.

Предполагается, что закон позволит оптимизировать рассмотрение споров между страховщиком, осуществившим прямое возмещение убытков, и страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, и обязан возместить денежную сумму.

"Этот закон снимает нагрузку с судов и повышает ответственность страховых компаний", — подчеркнул член Комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов.