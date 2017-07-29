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Политика

28 июля 2017, 15:50
Александр Ролик провел встречу с генконсулом КНДР

Александр Ролик провел встречу с генконсулом КНДР

Стороны обсудили сотрудничество в сфере обустройства транспортной инфраструктуры

Генеральный консул Корейской Народно-Демократической Республики во Владивостоке Зо Сек Чхол посетил Законодательное Собрание Приморского края. Во встрече приняли участие председатель краевого парламента Александр Ролик и председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Александр Ролик рассказал о структуре Законодательного Собрания. Он отметил, что в своей работе краевой парламент уделяет большое внимание международным межпарламентским контактам.

"Приморские депутаты традиционно поддерживают дружеские и деловые отношения с коллегами из стран Северо-Восточной Азии, - сказал Александр Ролик. - Генеральное консульство Корейской Народно-Демократической Республики в городе Находка было первым консульским представительством, аккредитованным в Приморском крае в 1958 году и отрадно, что в прошлом году состоялся перевод Генконсульства КНДР из Находки во Владивосток".

Также Александр Ролик отметил, что Приморский край успешно сотрудничает с корейской стороной в сфере обустройства транспортной инфраструктуры. "Хасанский район и провинция Северный Хамген связаны железнодорожным сообщением через мост "Дружба". Здесь находится единственный пункт пропуска через российско-северокорейскую государственную границу. Заметным событием в развитии связей с КНДР стало подписание в 2015 году соглашения о сотрудничестве между Союзом "Приморская торгово-промышленная палата" и "Торговой палатой КНДР".

Товарищ Зо Сек Чхол поблагодарил за теплый прием.

"Будучи Генеральным консулом, я смог ознакомиться с грандиозными успехами, которых достиг Приморский край, как центр политики, экономики и культуры, согласно стратегии развития Российской Федерации на Дальнем Востоке, - сказал Генеральный консул КНДР во Владивостоке. – Сегодня проводится взаимовыгодная деятельность содействующая расширению и развитию межрегионального сотрудничества между Корейской Народно-Демократической Республики и Приморским краем".

Также Зо Сек Чхол сообщил о ситуации, которая сложилась на Корейском полуострове. Он обратил внимание на эскалацию напряженности между двумя странами.

По мнению Александра Ролика, определяющим вопросом является мирное течение жизни на Корейском полуострове.

"Заключение мирного договора между двумя корейскими государствами будет способствовать продвижению КНДР в области экономического развития и сотрудничества, реализации того потенциала трудолюбия и упорства, который есть у корейского народа, - сказал председатель Законодательного Собрания. - Надеюсь, что проверенные временем отношения наших стран и впредь будут развиваться в атмосфере доверия и дружелюбия. Мы будем продолжать политику развития регионального сотрудничества между Приморским краем и нашими партнерами в КНДР".

Метки: ЗСПК, Северная Корея

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