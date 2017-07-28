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Экономика

28 июля 2017, 11:00
Китайская компания "Юй Пэн" заинтересовалась строительством жилья в Приморье

Китайская компания "Юй Пэн" заинтересовалась строительством жилья в Приморье

Компании предложили участие в строительстве жилья для детей-сирот и для переселяемых из аварийного жилого фонда

Китайская компания "Юй Пэн" намерена инвестировать в строительство жилья в Приморье. Губернатор края Владимир Миклушевский предложил бизнесменам несколько проектов для сотрудничества, сообщает ЕНВ со ссылкой на администрацию края.

Переговоры стали продолжением встречи главы Приморья с председателем совета директоров компании "Юй Пэн" Лю Вэньбо в Хасанском районе, где в настоящее время резидент Свободного порта Владивосток строит крупный туристический комплекс с привлечением китайских инвестиций.

"Юй Пэн" образована в 2004 году как современная девелоперская компания, занимающаяся строительством административных зданий, управлением гостиниц и другими направлениями. Общая площадь реализованных компанией проектов составляет около 2,5 миллионов квадратных метров, валовая их стоимость – 11 миллиардов юаней. В 2008 году была создана дочерняя компания – строительная компания "Хунбо" в городе Хуньчунь.

Владимир Миклушевский подчеркнул, руководство края приветствует появление новых компаний на строительном рынке Приморья.

"Помимо коммерческого строительства жилья на территории края, где мы также хотели бы видеть ваше участие, у нас есть несколько государственных задач, которые мы должны выполнить. Это проект "Жилье для российской земли", строительство жилья для детей-сирот, для граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда. Еще одно важное направление – строительство домов в Большом Камне, где сегодня строится крупнейшая в России судоверфь "Звезда". Безусловно, этими программами наше сотрудничество не должно ограничиваться, но это то, что сейчас для нас крайне актуально. Мы дадим вам все параметры проектов, вы выберете наиболее приоритетный и интересный для вас", – заявил губернатор.

Глава региона представил потенциальным инвесторам курирующего стройку вице-губернатора Эдуарда Портнова и директора Корпорации развития жилищного строительства Романа Чернявского, которым предстоит более детально проработать с китайскими партнерами вопросы взаимодействия. Глава региона также отметил, что помимо жилья для работников судостроительной верфи перед корпорацией стоит глобальная задача развития малоэтажного строительства в Приморье и создания жилья эконом-класса.

Лю Вэньбо заверил губернатора, что тщательно изучит все проекты и готов к сотрудничеству.

"Наша дочерняя компания "Хунбо" уже зарегистрировала свое представительство во Владивостоке. Через нее мы готовы к работе по реализации совместных проектов", – обозначил председатель совета директоров "Юй Пэн".

Владимир Миклушевский отметил, в перспективе в Приморье может быть создано совместное производство строительных материалов, чтобы китайским партнерам не пришлось ввозить их из-за рубежа.

Метки: Китай, строительство

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