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28 июля 2017, 10:20
ТОФ: Программа празднования Дня ВМФ по эпизодам

ТОФ: Программа празднования Дня ВМФ по эпизодам

Завершатся мероприятия салютом и фейерверком

В программе военно-спортивного праздника примут участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок, и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск, и свыше 1.5 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота, сообщает ЕНВ.

Программа:

11.00 - обход парадного строя кораблей Командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцем. Приветствие и поздравление экипажей с Днем ВМФ России с трансляцией на водную станцию ТОФ. Речь Командующего ТОФ на гвардейском ракетном крейсере "Варяг".

12.00 - открытие военно-спортивного праздника, в ходе которого жителям и гостям города будут продемонстрированы следующие эпизоды:

  • Прохождение отряда ракетных катеров, с постановкой радиоэлектронных помех.
  • Уничтожение малыми противолодочными кораблями подводной лодки условного противника с использованием торпедного и реактивно-бомбового вооружения.
  • Минно-тральное обеспечение – траление места высадки десанта базовыми тральщиками, подрыв плавающих мин.
  • Вальс буксиров. На акватории буксиры выполняют маневрирование под музыку.
  • Встреча Нептуна и его свиты.
  • Театрализованное представление: "Легендарные Флотоводцы".
  • Театрализованное представление "Петр I".
  • Выступление флотских спортсменов.
  • Прохождение большой дизельной подводной лодки в обеспечении спасательного судна  и спасательного аппарата, с демонстрацией погружения и всплытия.
  • Действия сил специального назначения. Освобождение судна, захваченного пиратами. Оказание помощи поврежденному судну.
  • Разминирование плацдарма высадки морского десанта.
  • Высадка 10 БТР с большого десантного корабля на водную станцию ТОФ. Выполнение приемов рукопашного боя морскими пехотинцами ТОФ.

В 22.00 праздничные мероприятия завершатся салютом и фейерверком в честь Дня Военно-Морского Флота России. 

Метки: день ВМФ, ТОФ

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