ТОФ: Программа празднования Дня ВМФ по эпизодам

В программе военно-спортивного праздника примут участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок, и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск, и свыше 1.5 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота, сообщает ЕНВ.
Программа:
11.00 - обход парадного строя кораблей Командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцем. Приветствие и поздравление экипажей с Днем ВМФ России с трансляцией на водную станцию ТОФ. Речь Командующего ТОФ на гвардейском ракетном крейсере "Варяг".
12.00 - открытие военно-спортивного праздника, в ходе которого жителям и гостям города будут продемонстрированы следующие эпизоды:
- Прохождение отряда ракетных катеров, с постановкой радиоэлектронных помех.
- Уничтожение малыми противолодочными кораблями подводной лодки условного противника с использованием торпедного и реактивно-бомбового вооружения.
- Минно-тральное обеспечение – траление места высадки десанта базовыми тральщиками, подрыв плавающих мин.
- Вальс буксиров. На акватории буксиры выполняют маневрирование под музыку.
- Встреча Нептуна и его свиты.
- Театрализованное представление: "Легендарные Флотоводцы".
- Театрализованное представление "Петр I".
- Выступление флотских спортсменов.
- Прохождение большой дизельной подводной лодки в обеспечении спасательного судна и спасательного аппарата, с демонстрацией погружения и всплытия.
- Действия сил специального назначения. Освобождение судна, захваченного пиратами. Оказание помощи поврежденному судну.
- Разминирование плацдарма высадки морского десанта.
- Высадка 10 БТР с большого десантного корабля на водную станцию ТОФ. Выполнение приемов рукопашного боя морскими пехотинцами ТОФ.
В 22.00 праздничные мероприятия завершатся салютом и фейерверком в честь Дня Военно-Морского Флота России.