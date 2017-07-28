ТОФ: Программа празднования Дня ВМФ по эпизодам

В программе военно-спортивного праздника примут участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок, и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск, и свыше 1.5 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота, сообщает ЕНВ.

Программа:

11.00 - обход парадного строя кораблей Командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцем. Приветствие и поздравление экипажей с Днем ВМФ России с трансляцией на водную станцию ТОФ. Речь Командующего ТОФ на гвардейском ракетном крейсере "Варяг".

12.00 - открытие военно-спортивного праздника, в ходе которого жителям и гостям города будут продемонстрированы следующие эпизоды:

Прохождение отряда ракетных катеров, с постановкой радиоэлектронных помех.

Уничтожение малыми противолодочными кораблями подводной лодки условного противника с использованием торпедного и реактивно-бомбового вооружения.

Минно-тральное обеспечение – траление места высадки десанта базовыми тральщиками, подрыв плавающих мин.

Вальс буксиров. На акватории буксиры выполняют маневрирование под музыку.

Встреча Нептуна и его свиты.

Театрализованное представление: "Легендарные Флотоводцы".

Театрализованное представление "Петр I".

Выступление флотских спортсменов.

Прохождение большой дизельной подводной лодки в обеспечении спасательного судна и спасательного аппарата, с демонстрацией погружения и всплытия.

Действия сил специального назначения. Освобождение судна, захваченного пиратами. Оказание помощи поврежденному судну.

Разминирование плацдарма высадки морского десанта.

Высадка 10 БТР с большого десантного корабля на водную станцию ТОФ. Выполнение приемов рукопашного боя морскими пехотинцами ТОФ.

В 22.00 праздничные мероприятия завершатся салютом и фейерверком в честь Дня Военно-Морского Флота России.