На Камчатке авиакомпания "Якутия" открыла чартерные рейсы в Японию и США

В середине июля в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) авиакомпания "Якутия" открыла чартерные рейсы в Японию и США, сообщает ЕНВ со сылкой на Камчатскую таможню.

В аэропорт Нарита (Япония) рейсы осуществляются 2 раза в неделю и уже оформлено 6 рейсов и 572 человека (экипаж и пассажиры). В Анкоридж (США, штат Аляска) рейсы осуществляются 1 раз в неделю. С 17 июля оформлено 2 рейса, 138 человек (экипаж и пассажиры).

На одном из чартерных рейсов прибыла группа туристов из города Саппоро (Япония), чтобы почтить память не только японских, но и российских воинов, погибших во время ожесточенных боев на курильском острове Шумшу в годы второй мировой войны. С этой целью гостями у подножья двух высот на северо-востоке острова, где проходили кровопролитные бои советских десантников с японскими танками, был установлен храм для проведения церемонии поминовения усопших.

Желание запечатлеть и продемонстрировать своим согражданам и будущим потомкам столь знаменательное для туристов из Страны восходящего солнца событие обусловило необходимость временного ввоза в Россию специального оборудования, устройств и приспособлений к нему, предназначенных для фото- и видеосъемки. Так, ввиду наделения в марте 2017 года таможенного поста Аэропорт Петропавловск-Камчатский соответствующей компетенцией, впервые в практике Камчатской таможни с момента её образования должностными лицами таможенного поста Аэропорт Петропавловск-Камчатский были совершены таможенные операции в отношении товаров, временно ввозимых (и обратно вывозимых) с применением карнетов АТА.

Карнет АТА - международный таможенный документ, приравненный к таможенной декларации для целей таможенного декларирования при применении таможенной процедуры временного ввоза (допуска), позволяющего идентифицировать товары и используемый в качестве международно-действующей гарантии обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов.

Выдается карнет АТА ассоциацией страны-вывоза, выполняющей функции гарантирующей ассоциации в соответствии с Таможенной конвенцией о карнете АТА для временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 года и Конвенцией о временном ввозе от 26 июня 1990 года.

Использование карнета АТА призвано повысить качество и сократить время, затрачиваемое на таможенные операции.