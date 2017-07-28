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27 июля 2017, 23:00
Экспедиция Минобороны России и РГО обнаружила ряд исторических артефактов на острове Матуа

Экспедиция Минобороны России и РГО обнаружила ряд исторических артефактов на острове Матуа

Военнослужащие нашли остатки резиденции японского начальника гарнизона

В ходе работы второй экспедиции на Курильском острове Матуа представители экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества (РГО), личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа продолжают изучать разрушенную временем инфраструктуру, находящуюся на острове, сообщает ЕНВ.

Так, участники экспедиции обнаружили ряд исторических артефактов, в частности, нашли остатки резиденции японского начальника гарнизона, оборудованную дотами, бойницами и подземными ходами.

Помимо этого, в районе мыса Юрлова на глубине 110 метров был обнаружен сигароподобный объект, напоминающий подводную лодку.

В настоящее время исследовательские работы на острове продолжаются.

Метки: Матуа, экспедиция

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