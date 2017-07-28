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Общество

27 июля 2017, 20:00
Проект "Летние вечера в парке" проходит во Владивостоке
Проект "Летние вечера в парке" проходит во Владивостоке
Проект "Летние вечера в парке" проходит во Владивостоке

Проект "Летние вечера в парке" проходит во Владивостоке

Мероприятия в рамках проекта будут проходить каждую среду до 6 сентября

Принять участие в проекте, программа которого включает конкурсы самодеятельности, мастер-классы по танцам, караоке, викторины, оркестровые выступления и собственно массовые танцы, может каждый желающий житель и гость города Владивостока. "Летние вечера" проходят в парке Победы при поддержке депутата Государственной Думы РФ Владимира Новикова и партии "Единая Россия", сообщает ЕНВ.

Новый городской проект Приморского регионального отделения ЕР проводится в каждую среду этого лета в 18:00. Последний такой "вечер" состоится 6 сентября. Для гостей мероприятия организаторы каждый раз подготавливают насыщенную творческую программу при участии вокальных и танцевальных коллективов, духового оркестра и исполнителей. Кроме того, "Летние вечера в парке" насыщены многочисленными тематическими конкурсами и викторинами.

Стоит отметить, что мероприятия посещают, как взрослые, так молодежь и дети, поскольку здесь каждый может найти занятие себе по душе. Вряд ли сегодня можно найти человека, который совсем равнодушно относится к музыке и танцам, а хорошее исполнение известных образцов различных музыкальных направлений придает проекту высокую динамику.

Съемочная группа студии детской журналистики "Недетские новости" (НДН) посетила мероприятия проекта "Летние вечера в парке" 26 июля. Специальный корреспондент НДН Михаил Безносенко поговорил с участниками и организаторами мероприятия, спросив их о впечатлениях.

"Об этом мероприятии у меня сложилось очень хорошее мнение. Впечатление такое, что всем пришедшим это нравится, - отмечает гость мероприятия Валентина Доброва. – Причем, я это наблюдаю уже не в первый раз – за это время людей стало только больше, значит, людям нравится", - подытожила она.

Инициатор проекта, депутат Госдумы Владимир Новиков рассказал юному корреспонденту, что серия мероприятий "Летние вечера в парке" направлена, в том числе, на поддержку активного долголетия людей пожилого возраста. "Этот проект возродился в процессе моей встречи с избирателями, на которой один из ветеранов напомнил мне о тех вечерах, что проходили в их молодости. Вскоре у меня и у моих коллег из партии "Единая Россия" появилась идея возродить давнюю традицию", - пояснил Владимир Новиков.

Подробности смотрите в материале корреспондента студии детской журналистики "Недетские новости" (НДН) Михаила Безносенко.

Справка: На базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" (ЕНВ) в ноябре 2016 года создана студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Ребята в этой студии развивают свои коммуникативные навыки, повышают уровень своего речевого развития, учатся сотрудничать в команде. Дети смогут снять свой первый в жизни репортаж, видеосюжет по своему сценарию, записать интервью со "звездой", придумать новую телепередачу, написать статью или сценарий, стать ведущим концерта, фестиваля, принять участие в международных поездках для участия в ТВ съёмках, сняться в кино.

За информацией обращаться по телефонам:

  • Ольга +7(908)453-05-17
  • Кристина +7(914)076-44-87, +7(902)487-01-11

 

Метки: ЕР, Летние вечера, НДН, Новиков

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