Движение во Владивостоке 30 июля будет ограничено

Как сообщает пресс-служба администрации г. Владивостока, в воскресенье, 30 июля, с 8.00 до 14.00 часов движение и парковка транспорта будут ограничены. Ограничения затронут центр города Владивостока, сообщает ЕНВ.

Администрация города опубликовала список участков, попавших под ограничения:

по улице Набережной: от ее пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Тигровой;

по улице Пограничная: от ее пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской;

по Красноармейскому переулку: от его пересечения с улицей Набережной до дома № 9 по улице Набережной;

по улице Светланской: от ее пересечения с улицей Посьетской до пересечения с улицей Пограничная;

по улице Тигровой: от ее пересечения с улицей Набережной до пересечения с улицей Светланской;

по улице 1-й Морской: от ее пересечения с улицей Бестужева до пересечения с улицей Тигровой.

Также есть участок дорог, ограничения которого меняется по времени. В период с 6.00 до 23.00 часов по улице Батарейной движение будет ограничено. Точнее, от ее пересечения с улицей Западной до дома № 2, расположенной на Батарейной.