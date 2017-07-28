Движение во Владивостоке 30 июля будет ограничено

Причиной этому послужит празднование дня Военно-Морского Флота
Как сообщает пресс-служба администрации г. Владивостока, в воскресенье, 30 июля, с 8.00 до 14.00 часов движение и парковка транспорта будут ограничены. Ограничения затронут центр города Владивостока, сообщает ЕНВ.
Администрация города опубликовала список участков, попавших под ограничения:
Также есть участок дорог, ограничения которого меняется по времени. В период с 6.00 до 23.00 часов по улице Батарейной движение будет ограничено. Точнее, от ее пересечения с улицей Западной до дома № 2, расположенной на Батарейной.