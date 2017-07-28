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В мире

27 июля 2017, 17:20
Президент США планирует запретить людям, сменившим пол, служить в армии

Президент США планирует запретить людям, сменившим пол, служить в армии

Годом ранее Барак Обама отменил данный запрет

Президент США Дональд Трамп объявил о запрете трансгендерам служить в вооруженных силах США. Президент сослался на возможные издержки и прочие причины. Демократы и правозащитники раскритиковали это решение, сообщает ЕНВ.

В среду глава государства написал в своём Твиттере: "Пожалуйста, имейте в виду, что правительство США не разрешит трансгендерам служить в любом качестве в вооруженных силах США".

Он также добавил, что "военные должны быть сосредоточены на решительных и ошеломляющих победах. Поэтому они не могут быть обременены огромными медицинскими издержками и срывами, которые повлекут за собой наличие трансгендеров в армии".

В прошлом году предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама объявил о прекращении предыдущего запрета на службу в войсках, которая распространялась на людей, сменивших пол.

Американские СМИ заявляют, что в настоящее время в рядах вооружённых сил Соединённых Штатов Америки проходят службу более 2000 транссексуалов.

Данный вопрос вызвал оживлённую дискуссию в американском обществе. Многие политические деятели уже начали высказываться по этому поводу.

Лидер фракции меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала этот шаг президента "жестоким и произвольным решением, призванным унизить трансгендерных американцев, которые сделали шаг вперёд для того, чтобы служить своей стране". Она также заявила, что данный запрет ослабит военные ведомства и нацию, которую они защищают.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс не дала ответ на вопрос о том, что произойдет с действующими военными-трансгендерами, но заявила, что Белый дом и министерство обороны будут работать вместе для устранения этой проблемы.

Метки: армия, США, трансгендеры

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