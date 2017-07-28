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Япония

27 июля 2017, 16:50
Японский историк получил известную в Азии научную премию

Японский историк получил известную в Азии научную премию

Профессор Йошиаки Ишизава получил большое признание за свою работу по защите и восстановлению объекта всемирного наследия в Камбодже

Премией Рамона Магсайсая, известной как "Нобелевская премия Азии", был награжден японский профессор Йошиаки Ишизава. Этой премией награждают каждый год в столице Филиппин Маниле. Данная премия присуждается за вклад в укрепление мира и технологическое развитие в Азии, сообщает ЕНВ.

Профессор Йошиаки Ишизава является победителем премии этого года. Он является выдающимся исследователем, специализирующимся на истории Юго-Восточной Азии. Также Йошиаки Ишизава ранее занимал должность президента Софийского университета в Японии.

Историк в течение 50 лет руководил защитой и сохранением религиозного комплекса Ангкор в Камбодже. Он смог доказать, что культурное наследие исторического комплекса сохранилось и остается действующим местом поклонения камбоджийского народа. Йошиаки Исидзава получит свой приз на церемонии вручения премии, которая состоится 31 августа в филиппинской столице Маниле.

Метки: премия, Япония

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