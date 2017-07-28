Минобороны Республики Корея: никаких признаков приближающейся ракетной атаки со стороны КНДР нет

Оборонное ведомство Южной Кореи заявило в четверг, что у них нет четких данных, свидетельствующих о подготовке северокорейцами запуска баллистических ракет в ближайшее время, сообщает ЕНВ со ссылкой на южнокорейское информагентство "Ренхап".

"Мы не обнаружили никаких признаков подготовки к запуску ракет в Северной Корее, - отметил источник в Минобороны страны. – Наши военные продолжают пристально следить за деятельностью Северной Кореи, мобилизуя свои средства вместе с коллегами из Соединенных Штатов", - добавил он.

Напомним, по данным западных СМИ со ссылкой на неназванных представителей Пентагона, в начале этой недели Северная Корея переместила некоторые свои ракетные установки в окрестности Кусона на северо-западном побережье страны. Данный информповод может спровоцировать очередную провокацию в регионе. Отметим, что последний свой запуск КНДР совершила 4 июля, впервые выпустив ракету межконтинентального типа.

Север часто приурочивает свои стратегические акции к ключевым политическим событиям. В четверг две Кореи отмечают 64-ю годовщину Соглашения о перемирии, которое закончило Корейскую войну 1950-53 годов. Впрочем, данная дата весьма формальна, потому как эти соглашения не носят статус официального договора.

От погодных условий также нередко зависит выбор даты испытания ракет. По сообщениям южнокорейских военных, дождь в четверг пройдет в провинциях Кусон и Северный Пхеньян. Впрочем, источник агентства "Рёпхап" оговорился, что от КНДР можно ждать чего угодно, "поскольку политика Ким Чен Ына непредсказуема, когда дело доходит до его провокаций".

"По-видимому, Север улучшил свою способность скрывать подготовку к запуску ракет до самой последней минуты", - заключает ведущее южнокорейское сетевое издание.

"КНДР агрессивно продвигается к тестовым запускам везде и всегда, когда это возможно, - заявил журналистам по этому поводу пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис в Вашингтоне. – Это должно быть нашей заботой, а не дата в календаре, которую они выбирают".

Аналитики южнокорейского издания отмечают, что если Северная Корея будут планировать еще ракетные запуски, то это может нанести серьезный удар по возобновленному стремлению Юга к межкорейскому диалогу. Так, администрация президента Республики Корея Мун Джэ Ина предложила провести переговоры о смягчении пограничных напряжений и организации политического диалога между странами. Пхеньян пока воздерживается от комментариев, так как его вооруженные силы проводят очередные учения вблизи границ. Как отмечает источник в вооруженных силах Южной Кореи, КНДР в этом году в своих учениях использует большое количество беспилотников.