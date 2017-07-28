Алиментщик на такси "Максим" пытался сбить судебного пристава

Житель Владивостока отказался содержать своих детей. Работая в такси "Максим", имея при этом 11 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, гражданин не собирался погашать долг перед своими детьми, который достиг более полумиллиона рублей, сообщает ЕНВ.

Приводы в отдел судебных приставов оканчивались пьяным дебошем алиментщика.

Противоправные действия гражданина и нарушение закона привели к тому, что решением суда он был призван виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст.5.35.1 КоАп РФ и подвергнут наказанию в виде обязательных работ сроком на 160 часов.

Однако данный приговор суда гражданин исполнять не собирался, как и вынесенное наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.

По представлению ФКУ УИИ ГУФСМН России по Приморскому краю, ходатайствующему о замене злостному адиментщику наказания в виде 10 мес. исправительных работ на лишение свободы, мировой судья судебного участка № 28г. Фрунзенского района г. Владивостока вынес постановление о приводе гражданина в суд.

Судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов удалось выследить алиментщика. К его "рабочему месту" приставов вывела его сожительница, которая не подозревала, что за ней следуют исполнители закона.

Увидев судебных приставов, должник быстро сел за руль автомобиля с маркировкой "Такси Максим" и начал движение, но тут же "застрял" в потоке машин на пешеходном переходе.

Этого времени судебным приставам хватило на то, чтобы подойти к двери со стороны водителя, предъявить служебное удостоверение, постановление мирового судьи о приводе в суд и попросить прекратить уклонятся от явки в суд.

Для того, чтобы алиментщик, ранее привлекавшийся к административной ответственности в связи с нарушением общественного порядка, вновь не попытался скрыться, судебный пристав встал спереди автомобиля должника, блокировав таким образом дальнейшее движение.

Однако гражданин нажал на газ и попытался поддеть судебного пристава капотом, что вынудило сотрудника Службы, во избежание затягивания под колеса, схватится за выпирающие части автомобиля и повиснуть на капоте. Это обстоятельство не остановило алиментщика, привыкшего "бегать" от собственных детей. Перспектива уголовного наказания за неуплату алиментов подтолкнула его на еще более необдуманные действия. Он продолжил движение, то надавливая на педаль газа, то резко тормозя, попытался сбросить судебного пристава.

В результате действий гражданина судебный пристав упал с капота на проезжую часть и ударился головой.

Сам должник, пользуясь тем, что "устранил" преграду, быстро скрылся.

На место происшествия были вызваны бригада Скорой помощи и наряд полиции, материалы о случившемся переданы в правоохранительные органы.

Должнику грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.