Крупнейшие государственные компании Китая к концу года станут частными

Пекин приказал примерно ста фирмам, контролируемым центральным правительством, завершить реструктуризацию к концу 2017 года. По ее окончанию они станут акционерными обществами либо обществами с ограниченной ответственностью, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

В начале этого месяца в правительстве КНР чиновники договорились о сокращении долгов государственного сектора и закрытии компаний-должников. И уже в минувшую среду стало известно о том, что в Государственном совете КНР решили передать в частные руки примерно 100 предприятий, контролируемых государством.

Такие короткие сроки для приватизации госпредприятий устанавливаются в КНР впервые с 1998 года, когда бывший премьер Чжу Жунцзи пообещал оживить сектор "в течение трех лет". Аналитики говорят, что преобразование фирм в частные корпорации с относительно четкими структурами собственности может способствовать притоку инвестиций в убыточные компании.

По данным Государственного совета, около 90 процентов государственных предприятий страны уже реструктуризированы. Главный экономист Industrial Bank Лу Чжэнвэй отмечает, что реструктуризация поможет процессу привлечения частных инвесторов в смешанные формы собственности. "Это также означает, что плохо управляемые государственные фирмы смогут подать заявление о банкротстве намного легче", - добавил Лу.

После более чем трех десятилетий испытаний и экспериментов Пекин все еще ищет лучший способ превратить государственные предприятия в современные, прибыльные и эффективные компании, которые в то же время останутся верными партнерами правящей Коммунистической партии. В правительстве пообещали провести реструктуризацию в срок и, при этом, предотвратить потерю государственных активов, иными словами, акции, принадлежащие государству, не могут быть проданы в частные руки со скидкой.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал понять, что реформа госкорпораций имеет решающее значение для сокращения тяжелой долговой нагрузки и изменения экономики, но процесс реформ по-прежнему отстает от ожиданий. Согласно экспертным оценкам, государственные фирмы составляют около 70 процентов общего нефинансового долга страны, и многие компании-должники финансируются государством.

Однако, в экспертной среде по-прежнему остаются сомнения по поводу плана Пекина частично приватизировать государственные фирмы. "Ключом к реформированию государственных предприятий является разрушение рыночных монополий, отказ от преференциальной политики и строгое управление доходами, - парирует директор Института экономики Юнирула и один из самых "громких" критиков государственного сектора Китая Шэн Хонг. – В противном случае так называемая реформа смешанного владения – это всего лишь лозунг, и он не будет иметь никакого реального эффекта".

Отмечается, что среди первых сделок в рамках реформы может стать продажа China Unicom интернет-гигантам Alibaba Group и Tencent Technology. Переговоры по этому поводу между сторонами уже ведутся.