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Общество

27 июля 2017, 12:10
В Приморье обнаружена крупная партия сушеного кальмара с ртутью

В Приморье обнаружена крупная партия сушеного кальмара с ртутью

Груз был отправлен из Китая в Челябинск

Превышение допустимого уровня ртути обнаружено в крупной партии солёно-сушеного кальмара, поступившего в Приморский край из Китая. Конечным пунктом назначения опасного морепродукта является город Челябинск, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Превышение допустимого уровня содержания ртути обнаружено в партии солено-сушеной стружки кальмара, поступившей в морской порт Восточный из провинции Шаньдун Китайской Народной Республики для дальнейшей поставки в уральский регион. Масса партии составила 1 тонну. После ветеринарного досмотра и завершения таможенного оформления груз убыл в город Челябинск. В рамках государственного пищевого мониторинга от поступившей партии морепродукции инспекторами Россельхознадзора были отобраны пробы и направлены в лабораторию.

Проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора лабораторные испытания показали, что в поступившем кальмаре уровень ртути превышен на 30 процентов.

В настоящее время результаты исследований внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии "Сирано". Информация об опасной находке направлена в адрес Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, а также в адрес челябинского предпринимателя – получателя груза для принятия соответствующих мер по исключению опасной для здоровья продукции из свободного оборота.

Ранее, в отношении этого китайского предприятия Россельхознадзором (г. Москва) уже вводились ограничительные меры. Так, в 2015 году по причине обнаружения в сушеном кальмаре превышения уровня бактериальной обсемененности, свидетельствующей о несоблюдении ветеринарно-санитарных норм при производстве, хранении и транспортировке продукции, в отношении этого предприятия были введены временные ограничения на поставки его продукции в Российскую Федерацию. В 2016 году, по причине высокой бактериальной обсемененности, обнаруженной также в сушеном кальмаре, в отношении продукции этого предприятия был введен режим усиленного лабораторного контроля.

Метки: импорт, кальмар, КНР

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