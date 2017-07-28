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Экономика

27 июля 2017, 12:00
Китайский автопроизводитель "Дунфэн" открыл флагманский дилерский центр в Москве

Китайский автопроизводитель "Дунфэн" открыл флагманский дилерский центр в Москве

Это первый китайский автопроизводитель, который открыл свой автосалон в России

Китайская автомобилестроительная корпорация "Дунфэн" позавчера открыла свой флагманский дилерский центр в России и официально запустила продажи кроссоверов DFM АХ7 на территории России, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Генеральный директор по экспорту и импорту "Дунфэн Мотор" Ли Цзюньчжи заявил, что в течение следующих пяти лет компания приложит усилия, чтобы к 2020 году продажи достигли 5,6 млн. единиц ежегодно. Она даже поставит задачу достичь показателя в 6 млн. автомобилей в год, при этом, продажи за рубежом будут превышать 150 тыс. автомобилей.

Представитель компании подчеркнул, что Россия – один из приоритетных рынков для реализации международной стратегии корпорации "Дунфэн Мотор". В рамках освоения российского рынка компания намерена развивать свой бренд, продукцию, научные исследования, продажи и послепродажное обслуживание, возможно, построить и завод на территории России, чтобы наладить местное производство, или совместное производство автомобилей с местной автомобилестроительной компанией.

"Российский автомобильный рынок переживает спад, – отмечает Ли Цзюньчжи, – но в России проживает 140 млн. человек, и имеется сильный потребительский спрос, поэтому одновременно с восстановлением российской экономики будет расти и автомобильный рынок. Вполне возможно, что ежегодный объем продаж увеличится до 3-5 млн. автомобилей", – считает представитель компании.

Ли Цзюньчжи подчеркнул, что за последние 10-20 лет китайская автомобилестроительная промышленность развивается быстрыми темпами. Предприятия КНР, по его словам, уже могут соперничать с транснациональными компаниями в себестоимости и качестве продуктов и сервиса. Как отмечают в "Дунфэн Мотор", компания делает упор на развитии рынков прилегающих к "Поясу шелкового пути". "Дунфэн" уже развивает отношения стратегического сотрудничества со многими транснациональными корпорациями.

Автосалон площадью 3600 кв. м. расположен на севере Москвы, на первой линии Ленинградского шоссе в районе города Химки. "Дунфэн Мотор" – первая китайская автомобилестроительная компания, открывшая в России свой фирменный магазин. 25 июля также было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между "Дунфэн Мотор Рус" и крупнейшим китайским банком ICBC. Возможно, стороны будут сотрудничать в сфере потребительского кредитования.

Метки: автомобили, Дунфэн

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